Too Darn Hot, nouvelle pépite « made in Gosden »

L’année 2018 n’a pas encore rendu son verdict que les noms fleurissent pour les épreuves majeures de 2019. Et celui de Too Darn Hot devrait, sauf doute durant l’hiver, résonner dans les têtes des spécialistes du galop. Issue d’une famille exceptionnelle, sa mère Dar Re Mi et son père Dubawi ayant remporté trois Groupes 1 avant de briller en tant que reproducteurs, la nouvelle pépite de John Gosden fait déjà l’unanimité et son succès d’hier ne fait que renforcer les premiers bruits.

Impressionnant de facilité!

Patient au milieu d’un petit peloton de sept partants, Lanfranco Dettori a accéléré dans les 400 derniers mètres et a littéralement déposé ses adversaires. À l’arrivée, Too Darn Hot a laissé son plus proche concurrent, Advertise (M. Meade) à près de trois longueurs. L’impression visuelle, elle, a été sublime, suscitant l’enthousiasme des commentateurs britanniques. Ce faisant, le Pur-sang de deux ans a étonnamment offert une première victoire dans les Dewhurst Stakes à John Gosden, son entraîneur, et à Lanfranco Dettori, son jockey. Le nom Dettori figurait toutefois déjà au palmarès de cette épreuve puisque son père Gianfranco s’y était imposé en 1975.

Une montée en puissance

Facile vainqueur de sept longueurs pour ses débuts, en août à Sandown, le nouveau joyau de John Gosden a ensuite franchi les paliers avec brio, remportant d’abord les Solario Stakes (Gr.3). Puis il a brillé au niveau supérieur, dans les Champagne Stakes (Gr.2) à Doncaster, avant d’éclabousser de son talent cette réunion de Newmarket. Si on additionne les écarts de ses quatre victoires – il reste invaincu à ce jour – , le chiffre grimpe déjà à quinze! «C’est un super cheval. Il a réussi tout ce qu’on lui a demandé de faire cette année. Quand j’ai enclenché le turbo, il a bougé ses jambes comme rarement j’avais vu dans ma carrière!», s’est extasié Lanfranco Dettori au micro de RacingUK. Le jockey italien a également dit avoir pris du plaisir dans les cent derniers mètres et profité des applaudissements du public. Une déclaration loin d’être anodine qui montre l’excitation autour de ce poulain d’exception. Et comme le dit la presse anglaise, «Too Darn Hot, Too Darn Good», que l’on peut traduire par «Too Darn Hot, bien trop fort».