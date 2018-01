USA : COLLECTED trouble-fête ?

« Il est très bien. Maintenant, nous allons voir s’il est en mesure de faire le travail ». C’étaient les premiers mots de Bob Baffert, entraineur de COLLECTED, à pied d’œuvre en Floride depuis le début de la semaine pour préparer le Pegasus Wolrd Cup. Par « faire le travail », Bob Baffert entend, gagner et gâcher ainsi la fête d’adieux de GUN RUNNER.

Très enthousiaste après la première sortie d’entraînement du fils de City Zip et Helena Bay, Bob Baffert a pu constater la grande forme de son protégé, très rapide sur la piste d’Anita. Battu en novembre dernier par GUN RUNNER dans la Breeder’s Cup Classic, COLLECTED est en Floride pour prendre sa revanche. Vainqueur d’ARROGATE (le premier et dernier vainqueur de la Pegasus Wolrd Cup en janvier 2017) en août dernier sur les 1800 mètres du $1 Million Tvg Pacific Classic Stakes, le mâle de 5 ans est présenté comme l’un des principaux concurrents de GUN RUNNER. Cheval rapide, très à l’aise sur les petites distances, COLLECTED a pris l’habitue de bien commencer l’année. Il y a un an, il remportait les Sham Stakes (1600 m, Gr. III) à Santa Anita pour sa rentrée.

> Pegasus Wolrd Cup, samedi 27 janvier sur l’hippodrome de Gulfstream Park à Hallandale Beach (Floride). Photo : Breeder’s Cup