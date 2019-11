Vino Rosso enivre de bonheur Todd Pletcher et Irad Ortiz dans la Breeders’Cup Classic

La Breeders’ Cup Classic est la course attendue par tout un pays, celle qui conclut deux grands jours de fête et qui sacre un champion sur ce sable si spécial appelé dirt. Cette édition 2019 promettait un joli spectacle malgré une génération de trois ans très homogène. Ils n’étaient que quatre sur onze partants. Bob Baffert, célèbre entraîneur de la légende American Pharoah, y espérait un quatrième sacre. Il lui faudra patienter une année de plus.

Todd Pletcher enfin sacré

Après avoir patienté en quatrième position, Vino Rosso a placé une banderille dans le dernier tournant pour reprendre mètre après mètre McKinzie, le favori. Le champion de Todd Pletcher a pris la mesure de ses adversaires à trois cents mètres du poteau et s’est imposé avec quatre longueurs d’avance. Le fils de Curlin, déjà sacré au niveau Groupe 1 sur cette piste californienne de Santa Anita, en mai dernier dans la Gold Cup, a signé le plus beau succès de sa carrière, s’approchant des cinq millions de dollars de gains. Il a surtout offert à son entraîneur, Todd Pletcher, et son jockey, Irad Ortiz, une première Breeders’ Cup Classic. «C’était la seule chose qui me manquait», a déclaré Todd Pletcher à la télévision américaine. «Cela fait un bien fou de la gagner. Nous avons amené ce cheval au top et étions confiant quant à notre capacité à obtenir un bon résultat dans cette grande course.»

Sa meilleure année

Vino Rosso avait déçu dans l’épreuve phare des trois ans, le très célèbre Kentucky Derby, terminant neuvième. Mais depuis le début de l’année, le champion de Todd Pletcher a retrouvé des couleurs et n’est jamais sorti du top quatre. En six sorties, il s’est imposé à trois reprises, dont deux Groupes 1. Dimanche, il a devancé McKinzie (Bob Baffert), pour qui les 2.000m sont le bout du monde. Higher Power (John Sadler) a terminé troisième, profitant de la forme étincelante du jockey français Flavien Prat, qui a joué un rôle à l’arrivée de neuf des quatorze courses auxquelles il a participé durant ce week-end de Breeders’ Cup.

Une ombre au tableau

Dans sa phase finale, La Breeders’ Cup Classic a été marquée par l’accident de Mongolian Groom, euthanasié dans la soirée. Le Pur-sang de quatre ans restait sur quelques bonnes performances et était soutenu par une communauté mongole venue en nombre dans les tribunes de l’hippodrome californien.