Waldgeist conserve son titre dans le Prix Foy, Sottsass se fait peur mais gagne le Prix Niel

À trois semaines du grand week-end du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, les stars se préparent et la tension monte sur la piste de l’hippodrome de Paris Longchamp. Les Arc Trials, à savoir les Prix Foy, Niel et Vermeille, sont les ultimes répétitions, la dernière possibilité d’effectuer des réglages pour viser et rêver plus grand.

Première préparatoire au programme des Arc Trials, le Qatar Prix Foy a mis aux prises Way To Paris, Waldgeist, Kiseki et Silverwave. Dans une course menée à un rythme régulier par Kiseki, Waldgeist s’est décalé de son dos dans les quatre cents derniers mètres. Le protégé d’André Fabre a placé un beau changement de vitesse dans les cent cinquante derniers mètres. Deuxième, Way To Paris a parfaitement préparé le Prix Cadran, son prochain objectif. Pour le Japon, Kiseki a un peu craqué à la conclusion et devra se montrer meilleur dans l’Arc. Tenant du titre de ce Groupe 2, Waldgeist a réalisé un bon temps, en bouclant son parcours en 2’27’’57. Visuellement moins impressionnant que l’an passé, le fils de Galileo, monté par Pierre-Charles Boudot, a néanmoins réalisé le deuxième meilleur chrono de la course, le record restant détenu par Ruler of the World en 2014 (2’26’’93).

Plus revu depuis fin juillet et sa troisième place dans les King George VI and Queen Elizabeth Stakes derrière Enable et Crystal Ocean, Waldgeist a remporté son troisième Groupe 2. «Dès le départ, j’ai compris que nous aurions une course régulière», a analysé Pierre-Charles Boudot au micro d’Equidia. «J’ai pu me placer dans le dos du leader et il a accéléré progressivement. Je l’ai senti moins tranchant que l’année dernière mais il sera au moins au top pour l’Arc, où nous pouvons espérer quelque chose.» La délégation tricolore pourra donc compter sur Waldgeist pour tenter de faire aussi bien, sinon mieux, qu’en 2018, où il avait terminé quatrième.

Sottsass gagne en quelques foulées

Le Qatar Prix Niel a permis à Sottsass d’effectuer son retour en compétition. À trois semaines de l’Arc, le lauréat du Prix du Jockey-Club à Chantilly, dans un temps record, était attendu. Dans une course menée par son lièvre Veronesi, le pensionnaire de Jean-Claude Rouget n’a jamais pu trouver le passage. À cent mètres du poteau, Cristian Demuro a trouvé une ouverture providentielle pour s’imposer d’une simple accélération. Il a devancé Mutamakina et Mohawk. Le chrono de 2’27’’46 est bon mais il est difficile de juger, sur cette performance, si Sottsass peut remporter l’Arc.

Une chose est sûre, le fils de Siyouni n’a pas pris dur dans ce Groupe 2 et il possède une pointe de vitesse particulièrement acérée. «Il n’a pas pu garder sa deuxième place durant le parcours», explique Jean-Claude Rouget. «Je ne voulais pas une course dure aujourd’hui. Tout est bien car il a gagné en cent mètres et n’a rien fait. Je ne pensais pas que cela se passerait ainsi mais c’est parfait.» Le dernier doublé Niel-Arc avait été réalisé par Rail Link en 2006. Nul doute qu’il s’agira, avec Waldgeist, de l’autre meilleure cartouche française pour contrer la coalition étrangère menée par Enable et Japan.