“Waldgeist est encore meilleur cette année”, Pierre-Charles Boudot

Le premier week-end d’octobre

“C’est le plus beau week-end de galop de l’année en Europe. L’Arc de Triomphe est la course phare, que tous les jockeys rêvent de gagner. C’est la plus belle et plus prestigieuse.”

Une préparation particulière?

“Il n’y a pas vraiment de changement. On essaie d’être au top chaque jour. Il y a naturellement plus de pression, plus d’adrénaline et d’excitation, mais c’est de la bonne tension.”

Où en est Waldgeist?

“Sa dernière course est parfaite, c’était un bon tremplin en vue de l’Arc de Triomphe. Je pense qu’il va progresser. Tous les feux sont au vert mais nous n’espérons pas trop de pluie jusqu’à dimanche. En 2018, il avait gagné le Prix Foy de manière très plaisante. Cette année, on sent qu’il va monter sur cette course de rentrée. La préparation s’est déroulée comme prévu. Waldgeist est peut-être encore meilleur qu’à quatre ans. Il a fait du super bon boulot.”

La course marquante de Waldgeist en 2019

“Les King George (dont il avait terminé troisième le 27 juillet à Ascot, ndlr). Il a vraiment bien tenu sa partie sur une piste pénible. Nous n’avons pas échoué de beaucoup, nous étions proches d’Enable et Crystal Ocean.”

L’objectif

“Cette année, nous nous sommes confrontés plusieurs fois à Enable. Nous n’avons jamais pu la battre mais nous nous en sommes approchés à Ascot. Enable semble être la jument à battre. Si Waldgeist peut un jour inverser la tendance, je pense que ce sera ce dimanche. Il est en grande forme, et je serais vraiment déçu ne pas finir parmi les trois ou quatre premiers.”

L’état du terrain

“Il ne faudrait pas que le terrain s’assouplisse trop. Malheureusement on le subira si cela arrive.”

Année 2019

“L’année est plutôt bonne. J’ai eu pas mal de gagnants. Malheureusement, cela s’annonce compliqué pour la Cravache d’or (avec trente victoires de retard sur Maxime Guyon, ndlr). L’année reste belle avec quatre Groupe 1 dont deux classiques (Poule d’essai des poulains et Longines Prix de Diane, ndlr) et une victoire à Ascot. J’espère réussir un bon week-end de l’Arc, j’ai des bonnes cartouches.”

SES AUTRES CHANCES DU WEEK-END

One Master (entraîné par William Haggas) – Qatar Prix La Foret (dimanche): “Si la piste est souple, ce sera sa course. Son entraîneur l’a préparé pour cela.”

Kenway (entraîné par Frédéric Rossi) – Qatar Prix Jean-Luc Lagardère (dimanche): “Il progresse beaucoup et nous espérons qu’il va encore repousser ses limites.”

Plegastell (entraîné par Édouard Monfort) – Qatar Prix Marcel Boussac (Dimanche): “Elle est invaincue. C’est le petit poucet. Elle a gagné en Province (à Saint-Malo et Craon, ndlr). Son entourage se fait plaisir.”

Skalleti (entraîné par Jérôme Reynier) – Qatar Prix Dollar (dimanche): “C’est un cheval assez plaisant mais il y a Line of Duty (entraîné par Charlie Appleby, ndlr) à battre. Il montre à chaque course qu’il est capable de gravir les échelons et nous ne savons pas jusqu’où il ira. Si nous parvenons à battre Line of Duty, nous pouvons espérer gagner un Groupe 1 avec lui. Il courra sur une distance plus longue que d’habitude, mais je pense qu’il tiendra le choc. Nous resterons à l’arrière de la course pour qu’il soit bien relaxé. Il a une longue accélération.”