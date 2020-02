Dygert améliore son record du monde de poursuite

Quintuple championne du monde et vice-championne olympique de poursuite, Dygert a parcouru les 3 km en 3'17''283, à la vitesse moyenne de 54,259 km/h. Elle efface des tablettes la marque de 3 min 20 sec 060/1000e qu'elle avait elle-même établie en 2018 aux Mondiaux d'Apeldoorn. Samedi après-midi, elle affrontera en finale pour la médaille d'or l'Allemande Lisa Brennauer, qui a battu en qualification le record d'Allemagne en 3 min 18 sec 320/1000e.

Dans cette discipline qui ne figure pas au programme des Jeux olympiques, l'Allemagne est assurée d'avoir deux représentantes sur le podium, puisque le match pour le bronze opposera Franziska Brausse et Lisa Klein. Dygert, qui fait figure de favorite pour le titre, possède déjà malgré son jeune âge un impressionnant palmarès avec cinq titres mondiaux (trois par équipes en 2016, 2017 et 2018, deux en individuel en 2017 et 2018) et une médaille d'argent par équipes lors des JO-2016.

L'an dernier, elle avait été contrainte de faire l'impasse sur les Mondiaux de Pruszkow (Pologne), alors qu'elle était en phase de reprise après une blessure. La tenante du titre australienne, Ashlee Ankudinoff, a terminé samedi en 14e position, très loin des meilleures avec un temps de 3 min 28 sec 118/1000e.