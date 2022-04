84 secondes. C’est le temps pendant lequel Benoit Cosnefroy a été déclaré vainqueur de l’Amstel Gold Race ce dimanche à Valkenburg. Pendant 1’24’’, le Normand aura donc été le successeur de Bernard Hinault, dernier Français vainqueur de l’épreuve en 1981, avant de déchanter. Cela paraît fou et pourtant, c’est malheureusement le terrible et cruel scénario qu’a connu le Français d’AG2R Citroën à l’arrivée de la classique néerlandaise. Un an après l’épisode de la photo-finish, l’organisation a de nouveau joué avec les nerfs des coureurs, des spectateurs et avec le résultat.

16h26 : un sprint des plus serrés

Tout a commencé avec le sprint entre les deux hommes. Calé dans la roue du Français, Michal Kwiatkowski attend le dernier moment pour produire son effort et revient à hauteur de Cosnefroy sur la ligne. En direct, sur la vue de face, le Polonais semble mieux lancer son vélo que le Français, qui tarde trop à le jeter. "Sur la ligne, j'ai la sensation qu'il me remonte, avoue le Tricolore. Après, c'est tellement serré, je me dis pourquoi pas". Le résultat est indécis, impossible à déterminer à vitesse réelle. "On a bien vu à la télévision que c’était tendu, raconte le directeur sportif d’AG2R Citroen, Julien Jurdie. Benoit aussi me l’a dit à la radio ’Photo-finish’". Malgré tout, juste après la ligne, le Tricolore n’est pas des plus confiants, avec un geste de frustration avant même de descendre du vélo. Mais il patiente.

La douche froide pour Cosnefroy, la victoire de Kwiatkowski : le résumé de l'Amstel Gold Race

16h27 : l’attente insoutenable

Tous deux conscients de l’impossibilité de savoir qui s’est imposé, Michal Kwiatkowski et Benoit Cosnefroy se serrent la main, fair-play, puis attendent chacun de leur côté le verdict de la photo-finish. Benoit Cosnefroy demande d’abord à la radio si quelqu’un sait ce qu’il en est avant d’avouer lui-même : "Non, je ne sais pas". Il en vient même à demander "Est-ce que c’est moi ?". Mais personne ne peut lui répondre, personne ne sait. Même son de cloche du côté du Polonais d’INEOS Grenadiers : "Après la course, on ne savait pas qui avait gagné, explique Kwiatkowski. C'était très confus". C’est pourtant sur le point de le devenir encore plus…

Benoit Cosnefroy Crédit: Getty Images

16h28 : la joie de Cosnefroy, annoncé vainqueur

"Yes !" Le cri, sorti du cœur, surprend tout le monde. Soudainement, Benoit Cosnefroy se met à exulter et, dans le même temps, Michal Kwiatkowski est filmé en train de baisser la tête. La raison ? "Radio Tour annonce dans un premier temps Benoit vainqueur", raconte Julien Jurdie. Le Français commence alors à célébrer son succès, le plus prestigieux de sa carrière et le premier pour un Tricolore sur l’Amstel depuis 1981 ! "C’était une victoire importante pour nous, ça aurait été la première sur une course majeure, où on fait souvent des places d’honneurs, des podiums sans gagner, poursuit le DS d’AG2R Citroën. L’Amstel reste tout de même l’une des plus belles courses de la saison".

La joie de Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen), qui pense alors avoir remporté l'Amstel Gold Race 2022 Crédit: Getty Images

Les images de l’arrivée et la photo-finish ne sont pas encore diffusées mais l’annonce de Radio Tour semble sceller la victoire du Normand et tout le monde pense l’affaire dans le sac. "J’espérais que Radio Tour annonce le résultat en ayant vu la photo-finish, avoue Julien Jurdie. Ça n’a pas été le cas malheureusement… " Mine défaite, Michal Kwiatkowski reste toutefois prudent. "Au début, j'étais triste car j'étais là pour gagner, raconte t-il. Mais j'ai appris de ce qui est arrivé à Tom (Pidcock) l'an dernier : Il faut attendre la photo-finish". L’expérience a du bon. Comme pour le sprint, elle va lui donner raison.

16h29 : Les premières images apparaissent

Alors que Benoit Cosnefroy et ses équipiers se congratulent, les premiers ralentis arrivent enfin. La vue d’hélico entretient le flou, la caméra placée sur la ligne d’arrivée met le doute… La photo-finish, elle, est incontestable : c’est Michal Kwiatkowski qui gagne. En direct, Steve Chainel n’en croit pas ses yeux.

Annoncé vainqueur puis finalement 2e derrière Kwiatkowski : l'arrivée frustrante de Cosnefroy

"Mais ce n'est pas possible, fulmine-t-il. Mais pourquoi ont-ils annoncé Cosnefroy ? Comment peut-on annoncer Cosnefroy avant d'avoir vu ça ? Oh les charlots… " Après l'histoire de la photo-finish sur téléphone de 2021, l'Amstel offre donc le mauvais vainqueur annoncé avant même la photo-finish. A cet instant-là, le Français d'AG2R Citroën n'est pas au courant. L'allégresse est toujours de mise. Elle sera de courte durée.

16h30 : Le résultat bascule et Cosnefroy déchante

INEOS Grenadiers, elle, a vu les images. Et elle informe immédiatement Michal Kwiatkowski qu'il vient de s'offrir une deuxième Amstel Gold Race, sept ans après la première. Le Polonais commence à célébrer avec ses équipiers que Benoit Cosnefroy n'est pas encore au courant du résultat. Quand il le découvre soudainement, de lui-même : "Oh putain, ils annoncent Kwiatko…". Le coup est terrible. "C'est clair que l'ascenseur émotionnel était monté très très haut, avoue Julien Jurdie. La joie était immense et, forcément, la déception l'est tout autant".

Jurdie, désabusé : "Radio Tour annonce d'abord Benoît vainqueur..."

"Forcément, il y a de la joie, on fait deuxième de l’Amstel Gold Race, en étant acteur sur la course, poursuit-il. Mais malgré tout, il y a surtout beaucoup de frustration à cause de l’annonce de Radio Tour. Il y a des moments c’est compliqué de comprendre Radio Tour… Le nom de Benoît vainqueur, ça a été la cerise sur le gâteau. Il y a beaucoup de frustration mais on ne va pas polémiquer. C’est la vie et il manque un petit centimètre pour jouer la victoire. C’est dommage mais c’est le sport". Une façon de voir les choses positives partagée par son coureur.

"Si je commence à pleurer avec un podium avec l'Amstel, autant que j'arrête le vélo, avouait Cosnefroy. J'ai eu une joie énorme quand on m'a annoncé vainqueur, mais il faut que je relativise, et je pense que c'est que c'est une force que j'ai de relativiser assez vite. Il reste trois courses ardennaises et la dynamique est lancée, j'espère que ça va continuer comme ça". Et que cette fois, les organisateurs lui éviteront un ascenseur émotionnel. Même si cela voudrait dire qu’il joue de nouveau la gagne.

Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) et Benoit Cosnefroy (AG2R Citröen) sur l'Amstel Gold Race 2022 Crédit: Getty Images

