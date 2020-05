Statu quo pour Chris Froome. Malgré une volonté d'aller voir ailleurs, le quadruple vainqueur du Tour de France devrait bien finir la saison avec Ineos selon L'Equipe. Son salaire restant un trop gros frein.

Chris Froome est bien parti... pour rester chez Ineos. Malgré ses velléités de départ, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle (2013, 2015, 2016 et 2017), en fin de contrat avec son équipe à la fin de l'année 2020, devra visiblement prendre son mal en patience. En effet, selon les informations de L'Equipe, aucune formation n'est parvenue à s'attacher les services du "Kenyan Blanc". Et ce même si le quotidien assure que les "téléphones ont chauffé".

Un salaire trop important

Si des contacts ont donc bien été établis avec certains patrons d'équipes, le salaire de Froome, estimé à 4,5 millions d'euros, reste le principal obstacle aux négociations. De plus, il doit encore prouver qu'il a encore le (très) haut niveau. Si lui en est persuadé, au point qu'il continue de viser la passe de cinq sur le Tour (comme Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain et ), sa longue convalescence peut susciter quelques interrogations. Encore plus à 35 ans.

La semaine passée, le média CyclingNews assurait que "deux équipes avaient approché Froome pour un transfert de mi-saison ou une signature à la fin de l’année". En attendant, peut-être, d'aller plus loin, Chris Froome va devoir faire ménage à trois chez Ineos avec Geraint Thomas et Egan Bernal, qui a d'ores et déjà prévenu qu'il ne comptait pas se sacrifier sur le prochain Tour de France. "Je suis jeune, j’ai déjà gagné un Tour de France, et je ne vais pas rater une opportunité d'en gagner un autre. Si je devais me sacrifier, en étant à 100%… Je ne pense pas que je ferais ça, et personne d’autre ne le ferait non plus d’ailleurs", avait-il confié à nos confrères d'Eurosport Espagne. Voilà qui promet.

