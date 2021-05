Il y a quelques jours, Christopher Froome fêtait ses 36 ans, un seuil où le seul Firmin Lambot a remporté le Tour en 1922. Cet âge avancé et ses déboires des années passées n'ont pas altéré son ambition ultime, celle de décrocher une cinquième Grande Boucle pour rejoindre Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain au panthéon. Arrivé dans une nouvelle équipe, Israël-Start Up Nation, l'hiver dernier, le Britannique promettait que le programme mis en place par celle-ci pour le réhabiliter ferait de lui un homme nouveau. Six mois plus tard, les résultats sont peu visibles, ce que l'intéressé lui-même reconnaît.

Ça prend plus de temps que ce que je pensais, a-t-il avoué à la chaîne italienne Rai. Je travaille encore plus dur qu'avant. Je fais plus d'heures maintenant. C'est dur, c'est un long, un très long processus". , a-t-il avoué à la chaîne italienne Rai.". En mars dernier, Paulo Saldanha, responsable de la rééducation de Froome au sein d'Israël Start-Up Nation, nous avait expliqué axer le travail sur l'équilibre et la force notamment . Car le corps du quadruple vainqueur du Tour n'est plus le même depuis sa chute sur la reconnaissance du contre-la-montre du Dauphiné 2019.

"Je sais que certains coureurs n'ont jamais repris la compétition après avoir souffert des mêmes fractures que moi. J'ai de la chance d'être encore dans le peloton et de pouvoir concourir au plus haut niveau". Froome considère ce retour comme le plus gros challenge de sa carrière et se moque de ceux qui l'estiment fini. "Ces gens ne me connaissent pas en tant qu'homme de toute façon, dit-il sur sa chaîne Youtube. Je ne vais pas juste m'accrocher, je sais que je peux revenir tout là-haut."

Dimanche, Froome sera donc au Dauphiné, une épreuve qu'il a remportée à trois reprises (2013, 2015, 2016). Il reviendra d'un stage en altitude avec son équipe. "A chaque semaine qui passe, je me sens mieux. Je ne suis pas encore au plus haut niveau mais j'y arrive doucement, assure-t-il. Si tout va bien après le Dauphiné, je serai sur le Tour". Qu'entend-il par "bien" ? Son meilleur résultat sur une étape montagneuse cette saison reste une 40e place sur l'UAE Tour. Il espère sans doute faire mieux dans les Alpes la semaine prochaine.

