Tout juste vainqueur de la septième et dernière étape de Paris-Nice, Nairo Quintana est déjà de retour en Colombie. Son frère, Dayer, ainsi que Winner Anacona, qui ont aussi participé à la "course au soleil", ont également quitté la France pour rejoindre leur pays natal. Très peu touchée avec "seulement" 34 cas, si l'on se fie aux chiffres de la Johns Hopkins University, la Colombie est pour le moment relativement épargnée par la pandémie mondiale du nouveau coronavirus. C'est pourquoi les trois compatriotes ont décidé de passer deux semaines à l'isolement avant de rejoindre leurs familles et proches respectifs pour ne pas propager le COVID-19, tout en s'assurant de leur bonne santé.

Plus tôt dans la soirée de dimanche, l'Union cycliste internationale a demandé l'annulation de toutes les courses prévues "dans les territoires identifiés à risque par l'Organisation mondiale de la santé", gelant les classements mondiaux au moins jusqu'au trois avril. Sur route, la plupart des courses sur la période avaient déjà été reportées par les organisateurs, comme Milan-Sanremo et le Giro en Italie, Gand-Wevelgem en Belgique et le Tour de Catalogne en Espagne, pour les plus emblématiques.