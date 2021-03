Ce mois de mars signe le véritable lancement de la saison cycliste. La première grande préparation au Tour de France avec Paris-Nice, les premiers rodages pour le Giro avec Tirreno-Adriatico, les sommets espagnols avec le Tour de Catalogne en passant par le Monument Milan-San Remo : c’est au total quinze courses comptant parmi les plus fameuses du circuit qui seront à suivre en direct sur Eurosport.

Ce week-end, rendez-vous sur les chemins de terre et de gravier de Toscane pour les Strade Bianche ! Chez les dames, Annemiek Van Vleuten sera présente pour remporter un troisième titre consécutif et, face à elle, des concurrentes redoutables parmi lesquelles Marianne Vos et Anna Van Der Breggen. Du côté des messieurs, Wout van Aert remettra son titre en jeu face à Julian Alaphilippe, Greg Van Avermaet ou encore Mathieu van der Poel. Le lendemain, départ pour la Belgique pour le Grand Prix Jean-Pierre Monseré, l’occasion d’assister au retour du tenant du titre, Fabio Jakobsen.

Dimanche et jusqu’au 14 mars, Paris-Nice s’élancera avec un plateau sportif d’exception. Pour défendre son titre, Maximilian Schachmann aura à faire à une concurrence intense avec notamment Primoz Roglic et Steven Kruijswijk pour la Jumbo-Visma, ainsi que le duo David Gaudu et Arnaud Démare pour la Groupama-FDJ, ou encore Guillaume Martin pour Cofidis.

Du côté de l’Italie, Tirreno-Adriatico sera à suivre du 10 au 16 mars et là aussi les cadors du circuit seront au rendez-vous avec Vincenzo Nibali, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Egan Bernal ou encore Mathieu van der Poel.

Retour en Belgique le 17 mars avec la Nokere Koerse, suivie par la Bredene Koksijde Classic, le 19 mars. Le samedi 20 mars, place au premier Monument de la saison, Milan-San Remo : 299 kilomètres attendent les coureurs avec les traditionnels cols de la Cipressa et du Poggio. Les trois derniers vainqueurs figurent dans la start list à savoir Wout van Aert, Jullian Alaphilippe et Vincenzo Nibali. Le lendemain, à la célèbre course féminine de Lombardie : le Trofeo Alfredo Binda.

Fin mars, départ pour l’Espagne avec le Tour de Catalogne à vivre du 22 au 28. Durant la même semaine, rendez-vous pour les classiques flandriennes : les Trois Jours de Bruges-La Panne, avec la course masculine le 24 mars et la féminine le 25 mars, et le Grand Prix E3 le 26 mars. Le dimanche 28 mars, la Coupe de France est de retour pour sa quatrième étape : Cholet-Pays de Loire. Enfin, pour clore le mois, le peloton prendra le départ du Tour de Sicile le 31 mars et jusqu’au 3 avril.

L’intégralité de ces événements sera à suivre en direct sur l’application Eurosport et sur Eurosport.fr avec la possibilité de suivre les courses en qualité HD et sans interruption publicitaire.

