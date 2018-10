Eurosport Race : Une semaine de légende et voilà Pinot dans le top 10

Qu'est-ce que l'Eurosport Race ?

Etabli à l'instar de son homologue du tennis, l'Eurosport Race se base uniquement sur les résultats de la saison en cours, et prend en compte absolument toutes les courses professionnelles du calendrier. Ces dernières sont réparties en huit catégories selon leur prestige, leur importance ou encore leur ancienneté qui accordent plus ou moins de points. Au total, 10245 points sont décernés sur l'ensemble de la saison pour le classement général de l’ensemble des courses par étapes et 8672 sur les courses d’un jour, Mondiaux compris.

Le classement du 14 octobre

A une semaine de la fin officielle de la saison 2018, à l’issue de la Japan Cup, Alejandro Valverde est tout prêt de devenir le premier coureur à remporter l’Eurosport Race. L’Espagnol de la Movistar a déçu sur les classiques italiennes (3e de Milan-Turin mais seulement 11e de la Lombardie et 15e des Trois Vallées Varésines) mais il n’avait pas vraiment besoin de scorer davantage. Avec désormais 519 points d’avance sur Simon Yates, il peut encore mathématiquement être rattrapé par le Britannique de la Michelton-Scott si celui venait à gagner le général ET les 6 étapes du Tour de Guangxi … pour lequel il n’est pas inscrit. Autant dire que l’on connait déjà le vainqueur de l’Eurosport Race 2018.

Alejandro ValverdeGetty Images

Loin de ses considérations, la majorité du top 10 n’a pas marqué de point cette semaine, à l’exception d’un Primoz Roglic offensif mais pas récompensé en Lombardie (17e, 15pts). Du coup, cela profite à l’homme de la semaine, Thibaut Pinot. Le Français de la Groupama-FDJ, vainqueur coup sur coup de Milan-Turin et surtout du Tour de Lombardie, réalise la semaine quasi parfaite pour s’offrir une jolie remontée (+ 17) et rentrer de justesse dans le top 10. A six unités de Christopher Froome (Sky, 8e) mais 15 points devant Michal Kwiatkowski (Sky, 11e). Deux seuls autres membres du top 20 ont marqué des points cette semaine avec la 2e place (90pts) de Miguel Angel Lopez à Milan-Turin et la 5e place (100) de Tim Wellens en Lombardie.

Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) au Tour de Lombardie 2018Getty Images

Mais Pinot n’est pas le seul homme de la semaine. On aurait pu évoquer le retour au haut niveau de Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida, 30e), 2e en Lombardie, ou de la série victorieuse de Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg), qui a défendu victorieusement son titre au Chrono des Nations et reste désormais sur quatre succès de suite dans l’exercice (Chrono des Nations, Duo Normand, Chrono Champenois, Hafjell GP). Mais on parlera plutôt d’Eduard Prades.

Je l’avais déjà évoqué en mai comme "confirmation" et il ne cesse de justifier ce statut. Cette semaine, l’Espagnol d’Euskadi-Murias a remporté le Tour de Turquie, grâce aux bonifications d’une 2e place sur la dernière étape. C’est la première épreuve de World Tour remportée par un coureur Continental Pro depuis l’Amstel Gold Race en 2016 (Gasparotto, alors chez Wanty-Groupe Gobert). Un succès qui rapporte 245pts à Prades et lui permet d’entrer dans le top 100 (63e) au prix d’une folle remontée (+ 50).

Vidéo - En costaud, Bennett a ajouté un troisième et dernier succès à son tableau de chasse 02:39

Le Top 20

PLACE COUREUR EQUIPE PAYS POINTS EVOLUTION 1 Alejandro Valverde Movistar Espagne 4047 = 2 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3528 = 3 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3493 = 4 Elia Viviani Quick-Step Floors Italie 3131 = 5 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2991 = 6 Julian Alaphilippe Quick-Step Floors France 2761 = 7 Primoz Roglic Lotto NL-Jumbo Slovénie 2375 = 8 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 2263 = 9 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1956 = 10 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 1950 + 17 11 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1935 - 1 12 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1864 - 1 13 Greg Van Avermaet BMC Belgique 1741 - 1 14 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1740 - 1 15 Michael Matthews Sunweb Australie 1720 - 1 16 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1565 - 1 17 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1473 + 2 18 Niki Terpstra Quick-Step Floors Pays-Bas 1450 - 2 19 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1442 - 2 20 Michael Valgren Astana Danemark 1438 - 2

Le chiffre de l’homme de la semaine : 870

On le savait en forme mais pas à ce point-là. Lui qui avait tant souffert de son abandon sur le Giro, Thibaut Pinot est le grand homme de cette fin de saison et a enfin récolté les succès que ses jambes méritaient. Pourtant, la semaine avait commencé avec une 2e place sur Les Trois Vallées Varésines, ayant été battu au sprint par Tom Skjuins (Trek-Segafredo). Loin d’être abattu, le grimpeur de la Groupama-FDJ a ensuite réalisé un festival sur Milan-Turin pour battre à la pédale Miguel Angel Lopez et Alejandro Valverde avant d’assumer son statut de grand favori de la "Classique des feuilles mortes" pour remporter avec brio et panache le Tour de Lombardie.

Son premier Monument, le premier Lombardia pour un Français depuis 21 ans et sept jours exceptionnels marqués par le gain de 870 points (90 aux Varésines, 180 à Turin et 600 en Lombardie). Soit le meilleur total en une semaine de l’année devant les 800 pts amassés par Michael Matthews (Sunweb), lors de ses deux succès sur les classiques canadiennes (400 et 400) et les 750 récoltés par Alejandro Valverde (Movistar), à l’occasion du Tour de Catalogne en mars (500 pour le général, 200 pour ses deux succès d’étapes et 50 pour le maillot de la montagne).

Le top 5 des hommes de la deuxième partie de saison (depuis août) :

1. Simon Yates (Michelton-Scott), 1842pts (de 9e à 2e de l'Eurosport Race)

2. Alejandro Valverde (Movistar, 1750pts (de 3e à 1er)

3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 1437pts (de 67e à 10e)

4. MIchael Matthews (Sunweb), 1180pts (de 47e à 15e)

5. Miguel Angel Lopez (Astana), 830pts (de 36e à 16e)

Michael Matthews vainqueur à Montréal.Getty Images

Les Français

Il y a des semaines des plus paradoxales et celle-ci l’est sans nul doute pour le clan tricolore qui a vécu son plus grand moment de la saison avec le succès de Pinot au Tour de Lombardie. C’est pourtant la seule grande performance français à noter cette semaine. Le meilleur Tricolore à l’Eurosport Race, Julian Alapahilippe (Quick-Step Floors), avait déjà mis un terme à sa saison, comme les jambes de Romain Bardet, qui avaient toutefois oublié de prévenir le grimpeur d’AG2R La Mondiale (23e des Varésines, abandon au Lombardia).

Du coup, le grand coup est là aussi pour Thibaut Pinot, nouveau dauphin d’Alaphilippe au niveau national. Avec toutefois 811 pts de retard. Avec ce quatuor dans le top 14, la France a de loin le niveau le plus dense des grandes nations (4 pour les Pays-Bas dans les 28 premiers, 4 dans les 36 pour la Grande-Bretagne).

Derrière les cadors, peu de Français se sont montrés à leur avantage cette semaine, à l’image du Turquie où aucun n’est entré dans le top 10 d’une étape. Toutefois, on notera la belle 8e place de Julien Simon (Cofidis), aux Trois Vallées Varésines et joli groupé des Tricolores à domicile, à l’occasion de Chrono des Nations. Pour leur dernière course professionnelle, Jérémy Roy (Groupama-FDJ, X) et Sylvain Chavanel (Direct Energie, X) finissent respectivement 7e et 5e.

Ils sont accompagnés dans le top 10 par Stéphane Rossetto (Cofidis, 3e de l’épreuve), Yoann Paillot (St Michel-Auber 93, 4e), Pierre Latour (AG2R La Mondiale, 6e) et Johan Le Bon (Vital Concept, 9e). Enfin, Florian Sénéchal (Quick-Step Floors) a confirmé sa forme du moment en allant décroché la 2e place du Gran Piemonte, derrière Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida).

Vidéo - Plus fort que les éléments, Colbrelli a dompté la meute au sprint 01:24

Les Français du top 50 :

6. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), 2761 pts (=)

10. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 1950 pts (+ 17)

12. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1864 pts (-1)

14. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1740 pts (-1)

44. Christophe Laporte (Cofidis), 887 pts (-4)

Julian Alaphilippe, vainqueur du Tour de Grande-Bretagne - 2018Getty Images

Les courses de la semaine :

Tour of Guangxi (catégorie 5, six étapes)

200pts pour le vainqueur

Les 10 premiers du général (8pts pour le 10e) et les 3 premiers des classements annexe (15, 8 et 4) marquent des points, ainsi que les 3 premiers (60, 35 et 15) de chaque étape.

Japan Cup (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2pts pour le 10e) marquent des points.