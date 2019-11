Derrière Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, il y avait lui. Lors du Tour de France 1964, devenu celèbre après la fameuse bataille entre les deux premiers au sommet du puy de Dôme, Federico Bahamontes était venu compléter la troisième marche podium à Paris. L'Aigle de Tolède, premier vainqueur espagnol sur la Grande Boucle quelques années plus tôt (1959), fut l'un des grands rivaux de "Poupou", disparu ce mercredi à l'âge de 83 ans.

"Poupou était très facile à approcher"

"C'était un homme magnifique et chaleureux", a ainsi confié Bahamontes à Cyclingnews. "C'était un vrai paysan, et son amour pour la vie rurale lui donnait une vision très saine des choses", a ajouté celui qui a mené de nombreuses batailles contre le Français dans les années 60. "Parfois, Raymond ne lisait pas assez une course du point de vue de ses rivaux, mais dans l'ensemble, c'était un très bon coureur dans de nombreux domaines différents, assure-t-il. Comme moi, il a eu une très longue carrière, et en tant que personne, il était exceptionnel - et différent d’Anquetil aussi, qui était parfois assez étrange".

Pour Bahamontes, si Poulidor était "autant aimé" en France, c'était grâce à sa personnalité très "ouverte". "Il était "Poupou", très facile à approcher", conclut l'Espagnol.