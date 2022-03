Le champion cycliste Egan Bernal a refait du vélo sur la route chez lui en Colombie, dimanche, deux mois après l'accident qui a failli lui coûter la vie. L'unique Sud-Américain à avoir remporté le Tour de France (en 2019) a publié des photos sur les réseaux sociaux le montrant en train de rouler aux côtés de deux personnes, avec la tenue de son équipe.

"Le jour le plus heureux de ma vie. Après deux mois et vingt os cassés, me revoilà et j'en veux encore plus ! A bientôt sur la route", écrit le champion de 25 ans, également vainqueur du Giro 2021.

Pas de date de retour évoquée

Pour l'heure, ni lui ni sa formation INEOS Grenadiers n'ont communiqué sur une possible date de retour en compétition. Le 12 mars, il avait publié une photo le montrant sur un vélo, mais en appartement.

