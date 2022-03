Avec le forfait de Julian Alaphilippe , Milan-Sanremo avait perdu une grosse tête d'affiche. Mais la Primavera va en récupérer une autre : Alpecin-Fenix a officialisé ce vendredi la participation de Mathieu Van der Poel. Le Néerlandais devait initialement reprendre la compétition la semaine prochaine. Il a finalement décidé d'avancer sa rentrée.

En retrait en raison de douleurs au dos et au genou, "MVDP" n'a plus couru depuis la fin du mois de décembre dernier, depuis une épreuve de Coupe du monde de cyclo-cross où il avait été battu par Van Aert. Programmé sur la Semaine Coppi et Bartali (22 au 26 mars), le coureur de 27 ans va finalement rendre le premier Monument de l'année encore plus attrayant.

