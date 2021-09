La Belgique y a cru très fort. Dans une ambiance incandescente, à domicile, elle a cru enfin tenir le premier titre mondial de son histoire en contre-la-montre. Mais ses espoirs ont fini par être douchés, sur le gong, via le tenant du titre Filippo Ganna, sacré pour la deuxième fois champion du monde du chrono ce dimanche à Bruges.

Niché dans la même seconde que Wout van Aert au deuxième intermédiaire, l’Italien a finalement devancé l’habituel sociétaire de la Jumbo-Visma pour 5"37 secondes au terme du tracé tout plat de 43,3 kilomètres. Privé d’or, la Belgique décroche deux médailles puisque Remco Evenepoel finit en bronze, à 21 ans seulement.

Premier des favoris à s’élancer et premier à briser la barre des 53km/h de moyenne, Remco Evenepoel a longtemps occupé le fauteuil de leader avec un temps de 48’31” - qui le reléguera finalement à 43” de la victoire. Il a fallu attendre les quatre derniers concurrents pour que du changement s’invite au sommet de la hiérarchie. Au premier intermédiaire, situé après 13,5 km, Evenepoel n’avait ainsi plus que le 5e temps après le passage de tous les cadors.

Mais une fin de parcours plus rapide que le Suisse Stefan Küng - tout frais champion d’Europe mais seulement 5e ce dimanche (+1’06”), un an après avoir fini 3e à Imola - et le Danois Kasper Asgreen - 4e à deux secondes à peine du prodige belge - lui a permis d’obtenir son deuxième podium dans un championnat du monde élite du chrono, deux ans après l’argent décroché à Harrogate.

Une 6e place pour la der’ de Tony Martin

A l’époque, Rohan Dennis avait été sacré, mais l’Australien n’était cette fois-ci pas de la partie ce dimanche au bord de la Mer du Nord, forfait à l’instar du champion olympique Primoz Roglic, qui s’accorde une pause après son triomphe de la Vuelta, et de Tom Dumoulin, victorieux en 2017 sur les hauteurs de Bergen.

Il n’y avait ainsi que deux anciens champions du monde au départ, Filippo Ganna donc, qui est devenu le 5e coureur de l’histoire à conserver son titre, et Tony Martin, qui a disputé ce dimanche le dernier chrono individuel de sa carrière, trois jours avant de la conclure sur le relais mixte. L’Allemand de 36 ans s’est offert un joli jubilé avec une 6e place à 1’17” de Ganna.

