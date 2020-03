Le Requin de Messine est contraint de changer son fusil d'épaule. Habitué de Tirreno-Adriatico, Vincenzo Nibali comptait cette saison encore s'aligner sur la course des deux mers, qu'il a remportée à deux reprises (2012 et 2013). Mais le report de celle-ci en raison de l'épidémie de coronavirus qui touche l'Italie l'oblige à revoir son programme. Il participera à Paris-Nice (8-15 mars), dans l'optique de parfaire sa forme pour le Tour d'Italie (9-31 mai).

"J'ai décidé avec l'équipe d'être à Paris-Nice et de garder le calendrier menant au Giro d'Italia pratiquement inchangé", a déclaré le vainqueur du Tour de France 2014 ce vendredi, dans un communiqué de sa formation depuis cette saison, Trek-Segafredo. "Je suis vraiment désolé de ne pouvoir courir dans mon pays et j'espère que la situation s'améliorera bientôt", ajoute l'Italien de 35 ans, qui n'a plus pris part à la course au soleil depuis, justement, 2014.

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) à l'attaque lors du Tour de l'AlgarveGetty Images

Nibali leader, Porte électron libre

Objectif au départ dimanche à Plaisir ? Accumuler les bornes. "Pour le moment, il est important de mettre des kilomètres et des jours de course dans les jambes, avance ainsi Vincenzo Nibali. Mon objectif est de confirmer les bonnes impressions que j'ai eues sur les courses d'un jour en Ardèche (17e, ndlr) et dans la Drôme (3e), de monter d'un cran dans ma condition physique." Pas d'ambition précise au classement général, donc, pour le Sicilien, mais tout de même un statut de leader. Son coéquipier Richie Porte, double vainqueur de l'épreuve (2013 et 2015), sera ainsi "seulement" en quête de bouquet selon son équipe.

"Vincenzo (Nibali) sera notre chef de file pour le classement général et Richie (Porte) visera des étapes", explique Steven de Jongh, directeur sportif de Trek-Segafredo. Le Français Kenny Elissonde sera chargé d'épauler les deux hommes dans la montagne. Un rôle de lieutenant qu'il a tenu sur le Tour Down Under, remporté par Porte en début d'année. "Nos spécialistes des classiques (Mads Pedersen, Jasper Stuyven etc. ndlr) pourraient avoir des opportunités dans une échappée", estime également De Jongh. Enfin, Edward Theuns sera la carte-sprint de sa formation.