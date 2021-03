Prévue dimanche, la dernière étape de "La course au soleil" ne se tiendra pas à Nice. La préfecture a annoncé sa décision ce jeudi après-midi, alors que le gouvernement a décidé de prolonger le confinement ce week-end dans les Alpes-Maritimes pour éviter toute propagation du coronavirus. "Pour plus de cohérence, je demande l'annulation de l'arrivée du Paris-Nice telle que programmée", assurait, mercredi soir, le maire de la ville, Christian Estrosi, dans un communiqué. L'élu souhaitait privilégier les routes de Nice pour les piétons et les cyclistes amateurs.

Paris - Nice Démare : "Du vent, des bosses, il va y avoir du stress et il faudra être vigilant" IL Y A 2 HEURES

adapter le parcours" de En tout état de cause, ces étapes ne pourront se dérouler qu'en dehors de la zone confinée et à huis-clos", a-t-elle ajouté, excluant donc une arrivée de la course sur la Promenade des Anglais. Ce boulevard emblématique marque traditionnellement la fin de l'épreuve. Des réunions sont en cours entre l'organisateur ASO et les services de l'État pour "" de Paris-Nice , a précisé la préfecture dans un communiqué. "", a-t-elle ajouté, excluant donc une arrivée de la course sur la Promenade des Anglais. Ce boulevard emblématique marque traditionnellement la fin de l'épreuve.

Le programme initial prévoyait une 8e et dernière étape dimanche sur 110,5 kilomètres avec départ et arrivée à Nice. La veille, l'étape devait prendre aussi le départ du centre de Nice, à faible distance de la Promenade des Anglais. L'an passé déjà, la crise sanitaire s'était invitée dans l'organisation de Paris-Nice . En effet, la dernière étape, prévue à la veille de l'annonce du premier confinement national, avait été annulée.

David Gaudu : "Roglic ? Personne n'est imbattable mais il est vraiment très fort"

Paris - Nice David Gaudu : "Roglic ? Personne n'est imbattable mais il est vraiment très fort" IL Y A 2 HEURES