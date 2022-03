Marc Madiot ne dit jamais rien en l'air. Quand en janvier, il a mis Thibaut Pinot, la recrue Michaël Storer et David Gaudu sur une même ligne de départ avec pour but le leadership de l'équipe sur le prochain Tour de France, le manager de la Groupama-FDJ savait ce qu'il faisait. De nombreuses semaines nous séparent encore de la 1re étape au Danemark mais dans la tête de Gaudu, le Tour est bien présent. Le Breton, qui mènera son équipe sur Paris-Nice, compte faire de cette course une répétition pour la grande messe de juillet. Sur la route évidemment mais pas seulement.

Ad

Les courses d'une semaine, David Gaudu commence à connaître. Récent cinquième du Tour d'Algarve, il a aussi à son palmarès trois top 5 au niveau World Tour (UAE Tour 2019 et 2020 et Pays Basque 2021). Jamais en revanche, il n'a brillé sur la Course au Soleil. Et pour cause, sa seule participation remonte à l'an dernier avec pour bilan deux chutes et un abandon le dernier jour. Mais le Breton l'assure : Paris-Nice l'attire.

Paris - Nice Il y a cinquante ans, Poulidor faisait de l'ombre à Pompidou sur la Course au soleil HIER À 22:36

Paris-Nice ? Une miniature du Tour de France

"C'est le premier gros rendez-vous de la saison, nous a-t-il dit ce samedi. J'ai dit depuis le début de saison que mon premier objectif n'était ni l'Algarve, ni Laigueglia mais Paris-Nie. C'est une course qui compte pour un Français. Paris-Nice, le Dauphiné ce sont des miniatures du Tour, il y a le même maillot jaune…"

Bien souvent, ce sont les journalistes qui abordent en premier la question du Tour de France, même loin du mois de juillet. David Gaudu devance l'appel et ce n'est pas un hasard. Il est à Paris-Nice aussi pour préparer la suite de sa saison. Si les Ardennaises lui plaisent énormément - il a terminé 3e de Liège-Bastogne-Liège 2021 derrière Pogacar et Alaphilippe -, le gros morceau ce sera le Tour. Et ce même si lui aurait bien voulu découvrir le Giro. "Le podium ? Ça peut être un objectif cette semaine", avance-t-il. Mais conscient que Paris-Nice est une course dangereuse tous les jours pour les ambitions, il ne se projette pas bien loin.

Une chute spectaculaire évitée et Gaudu ouvre son compteur : sa victoire en vidéo

Oui, Gaudu a reconnu l'étape du Turini (samedi) et l'ultime autour de Nice (dimanche prochain) mais avant cela, il va falloir éviter les pièges. Le grimpeur de Groupama-FDJ liste bien sûr le chrono de mercredi mais avant cela l'étape d'Orléans (lundi) et ses bordures quasi-inévitables. En bon élève, il les appelle même de ses vœux : "J’aimerais bien qu’il y en ait à vrai dire. Ce sera inévitable sur le Tour cet été, ça sera un bel axe de travail." La Grande Boucle, encore.

Prêt pour les bordures, Gaudu est plus serein

David Han, l'entraîneur qui le suit depuis ses débuts professionnels, ne s'en étonne pas : "Les bordures ne sont pas des choses qui l’effrayent. Du moment qu’il marche bien avec de bonnes sensations, il est chaud pour aller au combat." C'est une nouvelle facette que David Gaudu laisse entrevoir depuis quelques semaines, celle d'un coureur plus serein. "C’est venu au fur et à mesure, appuie son entraîneur. Il met de plus en plus de choses en place. Quand tu arrives sur une course et que tout s’aligne, tu as moins de raisons de paniquer. Pas de stress. Tu t’enlèves des barrières psychologiques même si tu ne maîtrises jamais tout."

Roglic a résisté à Carapaz, Gaudu s'est envolé : le résumé de la 17e étape

Gaudu est-il prêt à répondre aux attentes très élevées de Marc Madiot et de la Groupama-FDJ ? La question en fond est la suivante : est-il prêt à endosser le même rôle que Thibaut Pinot, celui de leader unique avec la pression qui l'accompagne ? Les impressions laissent penser que oui. Son discours aussi. "La pression je la garde pour moi, je la gère du mieux possible. Si je ne donne pas ma confiance à mes équipiers, on n'avancera pas. Des déclics, des verrous ont sauté sur la Vuelta 2020 (deux victoires d'étapes) mais aussi l’an passé au fur et à mesure. Quand on y arrive bien on se pose de moins en moins de questions. Elles me prennent moins la tête."

Signe que Gaudu se voit en leader unique, il imagine Michael Storer en équipier de luxe sur les routes de Paris-Nice. "Je l'attends à mes côtés dans le Col de Turini", assure-t-il. L'Australien, recrue cotée pour Groupama-FDJ, vainqueur de deux étapes du Tour d'Espagne 2021, avait pourtant été considéré par Madiot comme un possible leader sur le Tour. Mais Gaudu ne l'entend, semble-t-il, pas de cette oreille. S'il peut envoyer un message à une concurrence relevée cette semaine, celui-ci pourrait aussi bien s'adresser à sa propre équipe.

Paris - Nice "Cinq doublettes et un super joker" : Les favoris de la course au soleil selon Fritsch HIER À 19:06