Très grosse soupe à la grimace chez la Groupama-FDJ. Alors qu'elle se présentait avec quelques ambitions sur la Course au Soleil, notamment pour les victoires d'étape, et plus si affinités, la formation française a vécu un cauchemar lors de la deuxième étape de l'épreuve, ce lundi entre Auffargis et Orléans . Seuls Kevin Geniets 11e et Stefan Küng 15e ont terminé avec le peloton principal, en mode fusée dans le final, mais, problème, les deux hommes n'étaient pas les flèches devant jouer le classement général.

C'est principalement David Gaudu qui a passé une mauvaise journée. Le leader de la formation de Marc Madiot a chuté au 65e kilomètres de l'étape et perdu tout espoir de victoire finale ou de podium. Touché physiquement, le grimpeur en a effet perdu presque dix minutes (9'52") sur le peloton principal en prenant la dernière place de cette maudite 2e étape. Pour lui, il est surtout l'heure de panser les plaies, physiquement et moralement.

Gaudu continue avec la malchance

Déjà parti à terre lors du Trophée Laigueglia, en Italie, mercredi dernier, le coureur de 25 ans continue de jouer de malchance en ce début de saison alors qu'il avait coché les courses d'une semaine de ce début de saison parmi ses objectifs, Paris-Nice évidemment, mais aussi le Tour du Pays basque dans un mois (4-9 avril) "Y'a des jours comme ça", a tweeté le Tricolore lundi soir.

"On avait l'ambition d'être devant et on peut raisonnablement penser que si David Gaudu n'avait pas chuté, il aurait terminé devant avec Stefan Küng et Kevin Geniets. Cela fait partie des circonstances de la course", a expliqué Philippe Mauduit, le directeur sportif de la Groupama-FDJ.

"Mais il reste de très belles étapes et je crois que c'est aussi pour ça que David est remonté sur le vélo. C'est un peu tôt pour dire ce que l'on pourra faire. C'est évidemment très dommageable par rapport aux ambitions que l'on avait au classement général".

Plus de leader de rechange, place à la chasse aux étapes

Problème plus important pour la formation française, les deux pièces de rechange derrière Gaudu - l'Australien Michael Storer et le Français Valentin Madouas - ont aussi perdu neuf minutes (9'07"). Olivier Le Gac a aussi terminé avec le grupetto. Après deux jours de course, voilà la Groupama-FDJ sans réel leader pour le général et avec l'ambition d'aller absolument chasser les étapes.

"Quand il y a du vent sur des lignes droites, on sait que ça peut tomber", a soupiré Mauduit. "Hier (dimanche, ndlr), on était passé au travers des chutes, pas aujourd'hui".

