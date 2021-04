Le coronavirus perturbe une nouvelle fois les plans de Paris-Roubaix . Alors que la pandémie de Covid-19 avait entraîné l'annulation de l'édition 2020 , la course prévue le 11 avril prochain a été reportée au samedi 2 octobre pour les femmes et au dimanche 3 pour les hommes, selon une annonce des organisateurs et de l'Union cycliste internationale (UCI). Cette décision a été prise alors que le taux de contaminations ne cesse de grimper dans les Hauts-de-France, une région passée sous confinement avant que l'ensemble de la France ne le soit aussi depuis ce mercredi.

France Bleu. "Le ciel est moins bleu", déclarait-il tout en pointant l'organisation de Milan-San Remo et des Trois jours de la Panne incompatibles selon lui "avec les gestes barrières". "Pour nous, c’est mort à 90%... Le Préfet ne va pas changer d’avis comme cela", regrettait mardi le président des Parisien. Pourtant l'"Enfer du Nord" devait avoir lieu dans une bulle sanitaire, comme bon nombre d'événements sportifs depuis un an, avec un huis clos au départ (Compiègne) mais également à l'arrivée (Vélodrome de Roubaix). La mythique Trouée d’Arenberg aurait également été fermée au public. Dès la semaine dernière, le Préfet du Nord et des Hauts-de-France faisait part de son pessimisme au micro de. "", déclarait-il tout en pointant l'organisation de Milan-San Remo et des Trois jours de la Panne incompatibles selon lui "". "", regrettait mardi le président des Amis de Paris-Roubaix dans les colonnes du

Paris-Roubaix entre les Mondiaux et la Lombardie

"C'était important pour l'UCI et l'ensemble du monde cycliste que les deux courses puissent avoir lieu en 2021, a fait savoir David Lappartient, président de l'Union cycliste internationale. C'était primordial pour tout le monde de trouver une date qui conviennent à toutes les parties". L'édition 2021 sera historique puisque pour la première fois une course féminine doit avoir lieu. La fin septembre et le début du mois d'octobre seront donc chargés puisque Paris-Roubaix aura lieu juste après les Mondiaux en Belgique (18-26 septembre) et juste avant l'ultime Monument de la saison, le Tour de Lombardie (10 octobre).

