Paris-Roubaix retrouve sa place printanière. Après avoir vu son édition 2020 annulée à cause du coronavirus et après une cuvée 2021 décalée à octobre, l'Enfer du nord se déroulera bien en avril. Quelques mois à peine après un week-end dantesque, la course à la succession de Lizzie Deignan et Sonny Colbrelli est ouverte sur la "reine des Classiques". Et elle promet.

Samedi 16 et dimanche 17 avril, vivez les deux courses de Paris-Roubaix, dames et messieurs sur Eurosport et l'application Eurosport.

Sur quelles chaînes TV regarder Paris-Roubaix en direct vidéo ?

Cette année encore, Paris-Roubaix sera à suivre en direct et en intégralité sur les plateformes Eurosport : Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Rendez-vous à partir de 11h pour suivre l'Enfer du nord en intégralité. La course sera également à suivre en live commenté sur Eurosport.fr.

La deuxième édition de la course dames de Paris-Roubaix sera à regarder sur l'application Eurosport et Eurosport 360 à partir de 13h15 le samedi 16 avril. Eurosport 1 retransmettra la course en différé à partir de 18h.

Commentaire : Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel pour la course messieurs ; Colin Bourgeat et Emmanuelle Merlot pour la course dames.

Avant et après la course, vous pourrez retrouver les Rois de la Pédale, présenté par Louis-Pierre Frileux et Steve Chainel. Les coulisses, les réactions, le parcours, les analyses des experts Eurosport : vous ne manquerez rien du Monument.

Tout au long de la semaine, pendant et après la course, nos journalistes et consultants vous feront vivre les enjeux, les meilleurs moments et toute les réactions des coureurs présents sur Paris-Roubaix sur Eurosport.fr. Lundi, à quelques jours de sa participation à l'Enfer du nord, le coureur suisse de Groupama-FDJ Stefan Küng sera l'invité de Guillaume Di Grazia dans Bistrot Vélo. A quelques heures de la course, Nicolas Fritsch évoquera les grandes questions et les enjeux de cette 119e édition de Paris-Roubaix dans L'Echappée de Fritsch.

La course sera également retransmise par le groupe France Télévisions.

Qui sont les favoris et les Français engagés sur Paris-Roubaix 2022 ?

Les favoris : Enfin le mano à mano tant attendu ? Absent du Ronde et de l'Amstel Gold Race en raison du coronavirus, Wout van Aert devrait tenir sa place. Le champion de Belgique sera ultra-revanchard après une édition 2021 délicate. Deuxième l'an dernier, Mathieu van der Poel veut se racheter. Le petit-fils de Raymond Poulidor sera d'ailleurs l'immense favori de cette 119e édition.

Les outsiders et principaux coureurs à suivre : Derrière les deux ogres, ils sont nombreux à pouvoir venir jouer les troubles-fêtes. En forme en ce début de saison, Stefan Küng a une belle carte à jouer tout comme Mads Pedersen, très en vue sur le Circuit de la Sarthe. Vainqueur en 2018, Peter Sagan sera également au départ tout comme Matej Mohoric, Michael Matthews, Jasper Stuyven, Dylan Van Baarle, Alexander Kristoff, Victor Campenaerts ou encore Filippo Ganna.

Les Français au départ : Performant en 2022, Christophe Laporte est la meilleure chance tricolore au départ. Deuxième sur Milan-Sanremo, Anthony Turgis voudra se racheter après un Tour des Flandres délicat. Même chose pour le local de l'étape Florian Sénéchal, en quête d'un premier succès cette saison. A suivre également côté français, Hugo Hofstetter, Matis Louvel, Alexis Renard, Olivier Le Gac, Damien Touzé, Adrien Petit, Clément Russo, Alexis Gougerard, Jérémy Lecrocq, Cyril Lemoine, Eddy Finé, Clément Davy, Antoine Raugel, Julien Morice, Quentin Jauregui ou encore Alexy Brunel.

Les coureuses à suivre sur Paris-Roubaix féminin 2022

Les favorites : Encore un plateau XXL pour cette deuxième édition 2022. Vainqueure du Tour des Flandres il y a quelques jours, la Belge Lotte Kopecky visera un incroyable doublé sur les routes du nord de la France. Toujours en quête d'une "grande" classique, Marianne Vos sera très ambitieuse.

Encore un plateau XXL pour cette deuxième édition 2022. Vainqueure du Tour des Flandres il y a quelques jours, la Belge visera un incroyable doublé sur les routes du nord de la France. Toujours en quête d'une "grande" classique, sera très ambitieuse. Les autres coureuses à suivre : Outre la Belge et la Néerlandaise, elles seront très nombreuses à pouvoir prétendre à la victoire. Redoutable depuis le début de saison, Lorena Wiebes sera au départ, tout comme la championne du monde Elsa Balsamo. Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Marta Bastianelli et la championne d'Europe Ellen van Dijk ont elles aussi de belles chances.

Les Françaises au départ : Elles seront très nombreuses sur cette deuxième édition. Audrey Cordon-Ragot, Aude Biannic, Maelle Grossetete, Victoire Berteau, Marie Le Net, Eugénie Duval ou encore Gladys Verhulst seront au départ de Compiègne samedi.

Quel est le parcours de Paris-Roubaix 2022 ?

Pas de révolution pour le tracé de l'édition 2022. Le parcours sera très sensiblement le même que celui emprunté en 2021. A noter que trois secteurs pavés au programme dimanche seront empruntés dans quelques semaines sur la 5e étape du Tour de France. On retrouvera les mythiques passages pavés de Mons-en-Pévèle, la Trouée d'Arenberg et bien sûr le Carrefour de l'Arbre.

La course dames suivra elle-aussi le même parcours qu'il y a quelques mois.

Le palmarès des dix dernières éditions de Paris-Roubaix

Messieurs

2021 : Sonny Colbrelli (ITA)

2020 : non disputé

2019 : Philippe Gilbert (BEL)

2018 : Peter Sagan (SVQ)

2017 : Greg van Avermaet (BEL)

2016 : Mathew Hayman (AUS)

2015 : John Degenkolb (ALL)

2014 : Niki Terpstra (PBS)

2013 : Fabian Cancellara (SUI)

2012 : Tom Boonen (BEL)

Dames

2021 : Lizzie Deignan (GBR)

