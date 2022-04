Les coureurs cyclistes vont-il devenir des sortes de pilote de Formule 1 qui devront sans cesse appuyer quelque part sur le guidon en course ? La question peut se poser car après la tige de selle télescopique de Matej Mohoric sur Milan-Sanremo , la DSM testera, en compétition, la possibilité de changer la pression des pneus sur Paris-Roubaix samedi et dimanche. L'équipe l'a révélé en début de semaine à VeloNews et l'UCI a confirmé que le système était conforme à ses règlements.

Ad

L'idée sera donc d'ajuster la pression via le guidon. Le but, avoir un meilleur rendement à la fois sur les pavés de Paris-Roubaix mais aussi sur les routes goudronnées. De tout temps, la course nordiste a vu les coureurs tenter de trouver le bon compromis entre le contrôle sur le pavé et la performance sur les routes "normales". Avec ce système, qui contient des valves mécaniques, DSM espère pouvoir permettre à ses coureurs de choisir en temps réel la pression dont ils ont besoin.

Paris - Roubaix Pas de boue pour la "reine des classiques" : "Des pavés exceptionnellement secs" IL Y A UN JOUR

C'est la première fois qu'un tel système sera aperçu en course et les performances de Lorenas Wiebes, Pfeiffer Georgi ou de Floortje Mackaij d'un côté et de John Degenkolb, Casper Pedersen, ou encore Nikias Arndt de l'autre seront scrutées. Cette innovation apportera-t-elle un gain notable ou simplement un avantage marginal ? Est-elle vraiment au points, dangereuse ?

Des pavés, de la boue et beaucoup de chutes : Revivez l'Enfer du Nord en caméra embarquée

Paris - Roubaix Paris-Roubaix Femmes 2022 : date, horaires, parcours, chaîne TV... toutes les infos HIER À 09:41