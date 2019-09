L'orage Roglic était annoncé dans l'après-midi. Il a frappé fort, comme prévu, assommant la Vuelta et foudroyant la concurrence. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a tout dévasté sur son passage en remportant le contre-la-montre de 36,2 kilomètres en Jurançon et Pau, dont il était le grand favori. Il fait coup double en ravissant le maillot rouge à Nairo Quintana, grand perdant du jour. Alors que le top 4 se tenait en vingt secondes avant cette 10e étape, le voilà étalé sur trois minutes, soit le nouveau retard du Colombien au général. Roglic possède désormais 1'52'' d'avance sur le principal rescapé de la tempête slovène, Alejandro Valverde.

Avec seulement six secondes de retard sur Quintana ce mardi matin, il ne faisait aucun doute que Roglic se parerait de rouge à l'issue de l'unique contre-la-montre individuel de cette Vuelta. Restait à savoir avec quelle solidité se dresserait sa stature de leader. On peut le dire, celle-ci est bien solide, peut-être même un poil plus que prévue. En tête aux deux points de passage intermédiaires, Roglic a assommé tout le monde d'entrée. Après 12 kilomètres, il possédait déjà 21'' d'avance sur Tadej Pogacar, son jeune prodige de compatriote qui a fini par coincer et se contenter d'un néanmoins honnête 11e rang, à 1'29'' de son aîné.

Podium pour Cavagna

Douze kilomètres plus loin, il ne comptait plus "que" 19'' de marge sur son nouveau dauphin provisoire, Patrick Bevin (CCC). Une très légère baisse de régime qui ne l'empêchera pas de s'imposer très confortablement devant le Néo-Zélandais, repoussé à 25'' à l'arrivée. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) complète le podium, à 27''. Une excellente prestation de la part de l'Auvergnat, qui récompense la très belle performance d'ensemble des Français.

Plus d'infos à venir...