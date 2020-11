Tour d'Espagne

" S'il te plaît, ne te rabaisse pas à faire le travail d'équipier. Concentre-toi sur la saison prochaine. En 2021, tu peux encore gagner ! ". Sur Twitter, MarcoNJT a un avis bien tranché sur ce que doit faire, et surtout ne pas faire Chris Froome sur la Vuelta 2020. L'homme aux 24 abonnés, ne s'attendait pas à recevoir une réponse d'un septuple vainqueur de grands tours : " Je ne demanderais pas à mes coéquipiers de faire ce que je ne fais pas pour eux ". Limpide et parfaitement révélateur de son état d'esprit irréprochable. Cette Vuelta est sa dernière course avec le maillot de son équipe de toujours ? Froome n'allait certainement pas jouer la starlette. Ce n'est pas le genre du bonhomme.

Peu importe au fond quel est le nom du coureur qui portera haut les couleurs britanniques. "ALL IN FOR RED", s'était-il exclamé sur Twitter après le contre-la-montre qu'il a géré pour garder des forces utiles à Richard Carapaz. Joignant le geste à la parole, Froome a oeuvré là où on le lui demandait. Tantôt à l'arrière pour remonter les bidons, tantôt à l'avant pour rouler derrière les échappés ou pour faire mal au peloton quand la forme est revenue.