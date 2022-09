L'hypothèse d'un départ du Tour d'Espagne prenait de plus en plus d'ampleur ces derniers jours. Candidat légitime pour les quelques arrivées au sprint sur cette Vuelta, Bryan Coquard a vu l'un de ses derniers espoirs de lever les bras s'éteindre lors de la 16e étape à Tomares. Ce mercredi, l'équipe Cofidis a annoncé que le sprinteur tricolore serait "non-partant" à l'aube de ce 17e acte entre Aracena et le Monasterio de Tentudia.

Ad

"Fatigué par les derniers jours" comme le précise le message du team nordiste, le natif de Saint-Nazaire a donc préféré se retirer après ce qui était donc son ultime tentative de décrocher un premier succès sur un grand tour. Pourtant en plein d'ambition et en jambes avant le départ hier, Coquard va donc passer par la case repos avant les dernières échéances de la saison, cruciales pour Cofidis.

Tour d'Espagne Pas de miracle : Roglic jette l'éponge IL Y A 2 HEURES

Plus d'informations à venir…

Tour d'Espagne De l’audace et du sang : tout Roglic condensé en quatre minutes IL Y A 14 HEURES