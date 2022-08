Il y a quelques semaines, sur les routes du Tour de France, nous vous narrions le gouffre dans lequel se trouve le cyclisme espagnol . D'une nation dominatrice, et le mot est faible, dans la deuxième moitié des années 2000, l'Espagne est passée au deuxième voire au troisième rang une petite quinzaine d'années plus tard. Rendez-vous compte qu'entre le succès de Ion Izagirre, sur la 6e étape de la Vuelta 2020, et celui de Marc Soler , ce mercredi 24 août 2022, aucun Ibérique n'a levé les bras sur une étape de grand tour.

La disette avait déjà franchi le palier des 100 étapes sans vainqueur espagnol en juillet sur le Tour de France, elle a atteint depuis les 121. C'est à ce nombre à peine croyable, et à celui de 668 jours, que s'arrêtera donc ce trou noir espagnol sur un grand tour. Ironie de l'histoire, le succès est venu de l'un des enfants terribles du cyclisme espagnol, autrefois espoir et aujourd'hui équipier inconstant au possible. Entre Izagirre et Soler, vingt nations avaient levé les bras sur les grands tours, en voici la liste :

Canada, Slovénie, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Belgique, Danemark, Italie, Pays-Bas, Etats-Unis, Australie, Suisse, Slovaquie, Colombie, Autriche, Estonie, Pologne, Erythrée, République tchèque, Luxembourg.

Marc Soler avait remporté Paris-Nice quand il évoluait sous les couleurs de la Movistar, la seule équipe espagnole du World Tour, qui plus est menacée de relégation. La péninsule pensait tenir là un futur grand, il n'a jamais confirmé et a quitté Movistar avec pertes et fracas à la fin de la saison dernière. Marc Soler se moque sans doute d'être celui qui a mis fin à la disette de son pays mais ce 24 août 2022 est historique, évidemment.

