Non, Primoz Roglic n'a pas de passe-droit chez Jumbo-Visma. Avant lui, Robert Gesink, Mike Teunissen et Edoardo Affini ont dû lâcher le maillot après un jour de plaisir, il en est allé de même pour le Slovène. Seul bémol, c'est à Rudy Molard (Groupama-FDJ) qu'il l'a confié , pas à un de ses coéquipiers. En vérité, l'équipe néerlandaise avait prévu de ne pas s'accrocher à ce paletot rouge, dont la balance avantages/inconvénients penche un peu trop du côté des seconds. Vers le Pico Jano jeudi, les Jaune et Noir n'auront pas à assumer le poids de la course et c'est, pour eux, la meilleure nouvelle de la journée.

"A l'évidence, nous étions d'accord pour lâcher le maillot, a fait savoir Grischa Niermann à Cyclingnews. Nous nous attentions à de nombreuses attaques pour aller dans l'échappée et c'est ce qui est arrivé. Finalement, la composition était bonne pour lâcher le maillot. Nous sommes heureux de l'avoir fait car contrôler la course pendant trois semaines aurait été difficile".

En 2021, Jumbo et Roglic avaient fait deux cadeaux

En 2020, Primoz Roglic, maillot rouge dès le premier jour après son succès à Arrate, avait été supplanté par Richard Carapaz sur la 6e étape à Formigal avant de reprendre son bien. L'an dernier, la Jumbo-Visma avait fait par deux fois le coup du cadeau, d'abord à Rein Taaramäe (3e étape) puis à Odd Christian Eiking (10e étape) avant de récupérer le maillot à cinq jours de l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, s'évitant là un pèlerinage trop pénible du début à la fin dans un modèle de gestion.

"Chaque jour où nos gars peuvent se relaxer un peu et laisser d'autres travailler est bon pour nous, poursuit Niermann. C'était une bonne journée mais cette échappée aurait été difficile à contrôler de toute façon. Nous avons pris une décision et nous savions à l'avance que nous voulions donner ce maillot." Avec un début de Vuelta "facile", Rudy Molard et Fred Wright se tenaient autour de la minute de Roglic, Jumbo n'a donc pas eu à forcer le trait pour se débarrasser du poids de la course.

Roglic avait seulement besoin de rassurer

A quoi bon s'embarrasser avec le maillot rouge quand vous pouvez laisser à d'autres, les Groupama-FDJ en l'occurrence, les responsabilités ? Pour un Primoz Roglic que l'on n'avait plus vu depuis son abandon au Tour de France, le tout était de se rassurer sur les premiers jours. Chose faite mardi avec son succès sur la 4e étape . Maintenant qu'il est devant tous ses adversaires pour le général, il n'a que faire des coureurs qui peuvent se glisser devant lui. Il sera à ses yeux très simple de les larguer plus tard. L'histoire récente et son triplé, série en cours, sur la Vuelta lui donnent évidemment raison.

"Ce n'était pas une surprise, plutôt une confirmation qu'il va bien, glisse Niermann. Nous le savions mais lui était un peu dans l'inconnu, notamment sur où il en était par rapport aux autres. Je dirais qu'il est plutôt bien. Il reste deux semaines et demi à faire et beaucoup de choses peuvent arriver mais pour le moment nous sommes là où nous voulions être". En première position parmi les favoris donc, mais pas au général.

