Il y a des chutes bêtes aux conséquences terribles. Une nouvelle fois poissard Julian Alaphilippe a dû quitter la Vuelta ce mercredi alors que le peloton roulait très tranquillement vers Cabo de Gata. Touché à la clavicule, le double champion du monde en titre ne pourra plus aider Remco Evenepoel dans sa quête de victoire finale. Alors que la Quick-Step Alpha Vinyl aura le poids de la course et la pression des adversaires, perdre Alaphilippe est tout sauf une bonne nouvelle.

"C'est juste une perte stupide, c'est dommage de perdre le champion du monde car il était en très bonne forme", a regretté Evenepoel. Ce n'est certainement pas une belle journée comme nous l'espérions. Perdre Julian Alaphilippe est une grosse perte. C'est sûr qu'il se débrouillait très bien ces derniers jours". En bon coéquipier, le Belge n'a que des mots positifs pour celui qui partageait sa chambre. Et il a, il faut le dire, on ne peut plus raison.

Alaphilippe avait un rôle-clé

Venu en Espagne avec le triple objectif de remporter une étape, aider son leader et lancer sa fin de saison, "Alaf'" avait surmonté un début de Vuelta où la forme manquait pour être un vrai atout pour Evenepoel en montagne. Vers le Pico Jano sur la 6e étape, il était l'avant-dernier étage de la fusée Quick-Step, le plus efficace à vrai dire, avant l'accélération et la démonstration de Remco Evenepoel qui se parait de rouge ce jour-là.

Dès lors, Alaphilippe avait compris que sa Vuelta avait pris une autre tournure. Oubliées les ambitions personnelles, il fallait se mettre au service de l'équipe, au moins pour la fin de première semaine et les étapes du Collau Fancuaya et des Praeres ce weekend. Son rôle ? Travailler sans relâche en tête de peloton, et notamment en début de journée. Puisque Quick-Step ne voulait pas laisser n'importe qui aller dans l'échappée du jour, Alaphilippe devait filtrer, ce qu'il a fait à la perfection. Richard Carapz (INEOS Grenadiers) sur la 8e étape et Jay Vine le lendemain peuvent en témoigner.

Avant la Vuelta, et même pendant celle-ci, les questions autour de la solidité du collectif de Remco Evenepoel vont bon train. Cavagna, Devenyns, Masnada, Van Wilder et Vervaeke, aucun de ces hommes n'a participé à la quête d'une victoire finale sur un grand tour.

Equipe de classique par tradition, la Quick-Step trouve en Remco Evenepoel son homme pour les courses de trois semaines. Une nouveauté et des choses à apprendre comme l'avait expliqué le Belge avant le départ de la Vuelta : "On regarde vers Jumbo et INEOS pour prendre des exemples des choses qu'ils font, quand ils le font et comment. On essaye de bien apprendre de ces équipes-là pour notre futur, pour nos rêves."

Evenepoel a confiance

Dans cette formation, Julian Alaphilippe n'était pas le meilleur grimpeur mais ses honnêtes qualités dans le domaine et son sens du sacrifice en faisaient un pion essentiel du dispositif. Surtout, son expérience devait permettre à Remco Evenepoel surtout mais aux autres aussi de ne pas céder à la panique le jour où les adversaires lanceront la grande bagarre. "J'ai confiance en mes autres coéquipiers aussi, ils feront très bien pour les semaines à venir", s'avance justement le leader du Tour d'Espagne qui pointe que les autres ont eux aussi perdu des éléments.

Reste qu'il faut désormais réorganiser une équipe qui avait trouvé ses marques depuis quelques jours. Un autre devra se mettre dans le rôle de Julian Alaphilippe, notamment en début de course, ce qui nécessite force, connaissance du peloton et surtout un peu d'aplomb pour calmer les ardeurs. "J'espère que Julian va bien et qu'il ne souffre pas trop. Je souhaite le meilleur à 'Loulou", conclut évidemment Evenepoel qui pensera fort à son ami s'il remporte effectivement cette Vuelta 2022.

