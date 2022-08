Journée noire pour les Français sur la Vuelta. Dernière carte tricolore pour le général, Pavel Sivakov, 9e mercredi matin, a subi un test positif au Covid-19 et dû quitter la Vuelta avant le départ de la 11e étape, tout comme Simon Yates (5e). Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl) a lui abandonné sur chute , à 64 km de l’arrivée. Un nouveau coup du sort dans la saison cauchemardesque du champion du monde. Et un équipier en moins pour Remco Evenepoel, qui a conservé le maillot rouge pour la 6e journée consécutive. Dénué de danger (sur le papier), cette étape de plaine a été remportée au sprint massif, à Cabo de Gata, par l’Australien Kaden Groves devant Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) et Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck).

Première pour Groves

Trois hommes seulement se sont portés volontaires pour animer cette journée en bord de mer, la première en terre andalouse. Partis dès le départ, le Néerlandais Jetse Bol (Burgos-BH), le Tchèque Vojtech Repa (Kern Pharma) et l'Espagnol Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) ont compté jusqu’à quatre minutes d’avance. Les équipes des sprinteurs se sont alors mises en route. Mais très gentiment. Car après quatre heures de course, la vitesse moyenne n’était que de 36,9 km/h. La faute, aussi, au vent défavorable.

Quand l’écart a approché la minute, Bol a tenté son va-tout, à 52 km du but, et distancé ses deux compagnons de fugue. L’ancien coureur de la Rabobank, 32 ans, a réussi à doubler son avance mais le peloton n’a finalement eu aucun mal à faire la jonction, établie à 26 km de l’arrivée. Comme prévu, la victoire n’a pas échappé aux sprinteurs, qui tenaient là leur première opportunité depuis les deux premières étapes en ligne aux Pays-Bas. Et au bout de la dernière ligne droite, longue de 4 km, Kaden Groves a signé sa première victoire en grand tour, à 23 ans, alors que John Degenkolb (7e) avait tenté en vain d’anticiper, à 300m.

Alaphilippe, l’énième coup dur

C’est à un peu plus de 64 km de l’arrivée que la Vuelta, et peut-être la saison, s’est terminée pour Julian Alaphilippe. Le champion du monde est tombé dans un virage aux apparences anodines, alors que le peloton roulait sans nervosité. Au vu des premières images, un coureur aurait glissé devant lui et le Français n’a pu l’éviter. Il est en tout cas le seul à ne pas s’être relevé.

Grimaçant, il s’est immédiatement tenu l’épaule droite, visiblement touché à la clavicule, et a été évacué sur un brancard pour être transporté à l’hôpital. Un énième coup dur pour le coureur de Quick Step, particulièrement malchanceux en 2022. Sa participation le 25 septembre aux Mondiaux de Wollongong, où il vise un 3e titre consécutif, semble ainsi bien compromise.

