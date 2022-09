Ce n'est pas encore une révolution mais il y a bien eu des soubresauts sur les pentes de la Sierra de la Pandera, ce samedi lors de la 14e étape . Solide, et même franchement impressionnant parfois, depuis le départ de la Vuelta, Remco Evenepoel a baissé la tête sur l'attaque de Primoz Roglic. Si les écarts au classement général restent importants, ils se resserrent. Et ça, c'est une nouveauté.

L'histoire retiendra, et c'est tout sauf une surprise, que c'est une attaque de Primoz Roglic qui a relancé la Vuelta 2022. Il restait un peu plus de trois kilomètres pour rejoindre l'arrivée, suffisant pour le Slovène pour reprendre 52 secondes au maillot rouge et ainsi se rapprocher à 1'49'' au classement général. Le podium se tient en moins de trois minutes puisqu'Enric Mas, même s'il a peu cédé dans les deux derniers kilomètres, est à 2'43'' de Remco Evenepoel. Derrière, on retrouve toujours les deux Espagnols, Carlos Rodriguez (4e, +3'46'') et Juan Ayuso (5e, +4'53'').

Lopez se rapproche du Top 5, Almeida aussi

Eux ne luttent pas (encore ?) pour le podium ou la victoire finale, mais Miguel Angel Lopez, le seul à avoir pu suivre et même devancé sur la ligne Primoz Roglic, et Joao Almeida, ont rassuré sur les pentes de la Sierra de la Pandera. Le premier n'est plus qu'à une minute et neuf secondes du Top 5, éloigné de près de deux minutes pour le second qui monte en puissance. Après Wilco Keldermann, qui a perdu deux rangs, le trou est fait. Tao Geoghegan Hart, le premier des "autres" à la 9e place, est à 8'49'' de Remco Evenepoel et à six minutes de la quatrième position.

Le Top 15 du classement général après la 14e étape

1. Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl 2. Primoz Roglic Jumbo-Visma +1'49'' 3. Enric Mas Movistar +2'43'' 4. Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers +3'46" 5. Juan Ayuso UAE Emirates +4'53" 6. Miguel Angel Lopez (+1) Astana - Qazaqstan +6'02'' 7. Joao Almeida (+1) UAE Team-Emirates +6'49'' 8. Wilco Kelderman (-2) Bora-Hansgroihe +6'56" 9. Tao Geoghegan Hart (+1) INEOS Grenadiers +8'49" 10. Ben O'Connor (+1) AG2R-Citroën +9'12" 11. Thymen Arensman (+1) DSM +9'14" 12. Jan Polanc (-3) UAE Team-Emirates +10'10'' 13. Jai Hindley Bora-Hansgrohe +11'40'' 14. Louis Meintjes (+1) Intermarché-Wanty - Gobert Matériaux +11'45'' 15. Alejandro Valverde (+1) Movistar +12'23''

