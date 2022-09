Il est "triste" pour Primoz Roglic, Remco Evenepoel . Le gamin a sans doute des défauts mais l'hypocrisie ne semble pas en faire partie. Pourquoi aurait-il demandé à voir son rival sitôt la ligne franchie et après la chute de celui-ci mardi ? Et pourquoi en aurait-il remis une couche au départ de la 17e étape ? Via Mike Teunissen, coéquipier de Roglic, Evenepoel l'a assuré de tout son soutien et de toute sa compassion. Ces considérations humaines mises à part, la disparition de son dauphin est une bonne nouvelle sportive en vue de son premier sacre en grand tour.

Ad

Evenepoel a-t-il envoyé un message à Roglic ? "Je n'ai pas son numéro..."

Tour d'Espagne Frustrés mais rassurés, Pacher et Pinot portent la Groupama-FDJ IL Y A 7 HEURES

"C'est difficile de perdre Primoz", a encore redit Evenepoel à l'arrivée au Monastère de Tentudia. Mais ce n'était pas tout à fait la question posée. Devoir combattre avec Enric Mas, qui l'a d'ailleurs attaqué dans l'ascension finale, est-il plus simple ? "Enric a essayé de voir comment allaient mes jambes, si je pouvais répondre et j'ai bien répondu, a commenté le maillot rouge. Roglic est un coureur explosif, capable de vous mettre 15 ou 20 secondes dans les 500 derniers mètres. Enric est moins explosif. C'est la plus grande différence entre les deux mais ça ne rend pas les choses plus faciles."

Mas moins brutal que Roglic ?

Avec son style de rouleur-grimpeur, adepte de montées au train, Evenepoel craint évidemment les à-coups. Ce n'est pas un hasard s'il prend souvent la tête du groupe des favoris pour imprimer son rythme, souvent infernal, à ses adversaires. Par sa réponse citée plus haut, le leader de la Quick-Step Alpha Vinyl répond à une partie de la question, sans trop se mouiller. Oui, Roglic était plus à même de lui faire mal sur une accélération. Ce qui ne signifie pas que Mas, pur grimpeur, ne puisse pas le faire, il l'a déjà prouvé tout en étant moins brutal dans ses accélérations.

Evenepoel serein, Pacher frustré et Uran soulagé : les temps forts de la 17e étape

Dès jeudi et la double ascension de l'Alto del Piornal ? "Les montées ont l'air plus faciles sur la 18e étape, juge Remco Evenepoel. Les pourcentages ne dépassent pas les 5-6% dans les deux dernières ascensions". Insuffisant, sans doute, pour le mettre en difficulté. Les choses seront sans doute différentes samedi vers le Puerto de Navacerrada avec cinq ascensions et des pourcentages plus élevés sans être affolants. C'est là qu'Enric Mas devrait, s'il en a envie, abattre toutes ses cartes. A moins que ?

Evenepoel veut profiter… de la lutte pour le podium

"Nous avons une avance importante sur les troisième, quatrième et cinquième, a relevé Mas au micro d'Eurosport ce mercredi après l'arrivée. Je ne sais pas ce que nous allons faire jeudi mais nous avons de bonnes jambes, de bonnes sensations. L'atmosphère dans l'équipe est excellente. Nous devons tenter quelque chose !"

La palette de Jacky : Evenepoel a-t-il crevé dans les 3 derniers kilomètres ?

"Ça n'a pas été si simple de suivre les attaques de Mas, a confié Evenepoel de son côté. La première était vraiment belle." Pour autant, rien ne semble l'inquiéter. La bataille pour le podium entre Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, Miguel Angel Lopez et Joao Almeida pourrait même, selon lui, l'aider dans sa quête de victoire finale : "Quand Lopez et ses gars ont ralenti, Mas a attaqué et on est parti à deux. J'ai ralenti et laissé les autres revenir. Quand Almeida a attaqué, c'était parfait pour moi, Lopez a commencé à rouler parce qu'il ne voulait pas qu'Almeida prenne du temps. C'est un jeu que je dois jouer dans les prochains jours, à commencer par demain." Le gamin a pas mal d'atouts dans sa manche.

Tour d'Espagne Pinot : "Il me manque un petit truc, un peu de réussite" IL Y A 8 HEURES