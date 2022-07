Julian sera bien au départ de la prochaine Vuelta" a ainsi assuré à L'Equipe Patrick Lefévère, le manager de l'équipe Quick Step - Alpha Vinyl, ce lundi. Cette fois, il n'y aura pas de doutes. Si son éventuelle présence au Tour de France a longtemps été sujette à des interrogations – avant qu'il ne soit finalement laissé à quai par sa formation – Julian Alaphilippe fera son retour sur un Grand Tour lors de la prochaine Vuelta, qui débutera le 19 août prochain à Utrecht, aux Pays-Bas. "" a ainsi assuré à L'Equipe Patrick Lefévère, le manager de l'équipe Quick Step - Alpha Vinyl, ce lundi.

Ad

Le coureur tricolore, qui avait été victime d'une très lourde chute lors du dernier Liège-Bastogne-Liège, avait effectué son retour lors des Championnats de France organisés à Cholet, le 26 juin dernier. Mais n'avait pas suffisamment rassuré son équipe en vue de la Grande Boucle.

Tour d'Espagne Arkéa-Samsic sera au départ de la Vuelta 14/03/2022 À 16:15

Le numéro d'Evenepoel, la chute d'Alaphilippe : le résumé d'une Doyenne qui fera date

"Finalement, heureusement que je ne suis pas sur le Tour"

"Cela a été très dur pour nous et pour notre sponsor de ne pas le sélectionner pour le Tour cette année car il est double champion du monde, français et extrêmement populaire, a reconnu Lefévère dans les colonnes du quotidien. Il y a peu, il a dit à son ami et coéquipier Dries Devenyns : "finalement, heureusement que je ne suis pas sur le Tour cette année sinon je claquais au bout de huit jours.' Notre choix de ne pas l'avoir sélectionné semble donc justifié".

Vainqueur de la 8e étape en 2017 – et 68e au général – Alaphilippe va donc participer pour la deuxième fois de sa carrière au Tour d'Espagne. Avant cela, trois étapes : le Tour de Wallonie (23-27 juillet), la Clasica San Sebastian (30 juillet) et le Tour de l'Ain (9-11 août). "Pour instant, il s'entraîne et il est très relax. Il se sent beaucoup mieux physiquement", a assuré Lefévère. Son poulain aura vite l'occasion de le confirmer.

Tour d'Espagne Une première depuis 60 ans : La Vuelta partira de Barcelone en 2023 24/01/2022 À 15:21