Il n'est pas en rouge mais c'est tout comme. Dans les derniers hectomètres du contre-la-montre par équipes d'Utrecht, Primoz Roglic est remonté au milieu de ses coéquipiers, laissant penser qu'il allait couper la ligne en tête et ainsi endosser le premier maillot de leader. La Jumbo-Visma a finalement offert cet honneur à son Néerlandais de toujours, Robert Gesink (36 ans) . Reste que c'est bien le Slovène qui fait la meilleure opération parmi les leaders.

Derrière lui, Richard Carapaz a profité d'une équipe INEOS Grenadiers très solide autour d'Ethan Hayter, Dylan van Baarle ou Ben Turner. L'Equatorien, mais aussi Tao Geoghegan Hart et Pavel Sivakov sont à 13 secondes de Roglic, une de moins que Remco Evenepoel (Quick-Step-Alpha Vinyl). Le petit prodige belge a impressionné, notamment au prix d'un dernier relais lors duquel ses coéquipiers ont sérieusement tiré la langue pour accrocher sa roue. Derrière ces trois équipes, le trou est plus important : Simon Yates (BikeExchange - Jayco) pointe à 31 secondes, Joao Almeida (UAE Team Emirates) à 33.

Plus loin, il faut descendre à 41 secondes pour trouver les Bora-Hansgrohe de Jai Hindley et Wilco Kelderman, à 42 pour Mikel Landa et les Bahrain-Victorious. Enric Mas, candidat a minima au podium, a fait une mauvaise opération même si celle-ci était attendue avec un débours s'élevant à 43 secondes, juste devant les 46 de Miguel Angel Lopez (Astana). Ben O'Connor et les AG2R-Citroën ont concédé 55 secondes, la note est salée pour les EF Education-EasyPost de Rigoberto Uran et Esteban Chaves (1'19'').

Le classement des favoris

Primoz Roglic Jumbo-Visma Richard Carapaz INEOS Grenadiers +13'' Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl +14'' Simon Yates BikeExchange - Jayco +31'' Joao Almeida UAE Team Emirates +33'' Jai Hindley & Wilco Kelderman Bora-Hansgrohe +41'' Mikel Landa Bahrain-Victorious +42'' Enric Mas Movistar +43'' Miguel Angel Lopez Astana Qazaqstan +46'' Thymen Arensman Team DSM +53'' Ben O'Connor AG2R-Citroën +55'' Rigoberto Uran & Esteban Chaves EF Education-EasyPost +1'19'' Louis Meintjes et Jan Hirt Intermaché - Wanty - Gobert +1'25''

