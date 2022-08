Il y avait de la revanche dans l'air à Utrecht ce samedi. Pas entre Dan McLay et Tim Merlier qui se sont frottés d'un peu trop près bien involontairement dans l'emballage final mais sous le crâne de Sam Bennett. En s'imposant facilement, l'Irlandais a retrouvé le goût des grandes victoires, celles qu'il enchaînait à la pelle avant que son histoire ne se termine (très) mal chez la Quick-Step d'un Patrick Lefevere qui n'avait pas eu que des mots tendres pour lui, et c'est un euphémisme. Pas rancunier pour un sou, Bennett se satisfait surtout d'avoir eu raison de croire en lui quand d'autres doutaient.

Lefevere : "Bennett ? L'exemple même de la faiblesse mentale"

De 2017 à 2021, Sam Bennett facturait au minimum sept succès aux équipes, la Bora-Hansgrohe et la Deceuninck - Quick Step en l'occurrence, qui avaient la chance de le compter dans leurs rangs. Au meilleur de sa forme, il atteignait même 13 bouquets en 2019, ce qui faisait de lui, excusez du peu, le deuxième coureur le plus prolifique au monde. Pour Bennett, 2021 était parti sur des bases plus élevées encore avec sept victoires entre le 24 février et le… 7 mai. Las, la suite fut moins glorieuse avec une blessure au genou, un forfait pour le Tour de France et les foudres de Patrick Lefevere.

"Je ne peux pas prouver qu'il n'a pas de blessure au genou mais je commence de plus en plus à penser qu'il s'agit plutôt d'une peur de l'échec", s'était permis de lancer publiquement le patron de la Quick Step qui avait d'ailleurs poursuivi sur le même thème quelques semaines plus tard quand il a été annoncé que son sprinteur retournerait chez Bora en fin de saison.

Bennett, enfin !

"Pour moi, il est l'exemple même de la faiblesse mentale. Il a quitté Bora et s'est plaint à tout le monde d'avoir été 'malmené' pour revenir quatorze mois plus tard. C'est la même chose que les femmes qui retournent toujours chez elles après avoir subi des violences domestiques." Lefevere aurait pu se passer de ce dernier commentaire et il n'a sans doute pas regretté d'avoir dû envoyer Mark Cavendish (4 succès) sur le Tour 2021. Mis au placard, Bennett n'avait disputé que deux courses d'un jour sous le maillot Quick Step entre juillet et la fin de saison.

"C'étaient de bonnes années. Mais je n'étais pas aussi bon que j'aurais pu l'être. J'ai profité de 'l'effet Quick-Step' durant ces deux années", avait de son côté commenté le sprinteur à qui Lefevere promettait le pire : "regardez les sprinteurs qui nous ont quittés. Certains reviennent chez nous à pied". Il a fallu quelques mois mais Sam Bennett a relevé la tête.

Le doublé dimanche pour Bennett ?

Vainqueur d'Eschborn-Francfort en mai, le coureur de la Bora-Hansgrohe arrivait sur la Vuelta avec les doutes accumulés pendant trois mois de sprints manqués (4e au mieux). Au moment de dresser la liste des prétendants à la victoire ce samedi sur la 2e étape, Tim Merlier, Mads Pedersen ou Pascal Ackermann étaient cités avant lui. Et pourtant…

"Danny (Van Poppel) m’a lancé et je dois cette victoire à mes gars. Ils ont fait un boulot fantastique aujourd’hui pour m’amener à l’arrivée avec de super jambes, jubilait-il. C’est bien [de regagner sur un Grand Tour]. Je savais que je le ferais à nouveau, il fallait simplement retrouver les bonnes jambes." Avec cette victoire, il poursuit sa série de désormais cinq grands tours de suite avec au moins un bouquet à la clé. Il se place aussi déjà en tête du classement par points, un objectif à ses yeux. "Il y aura peut-être un autre sprint dimanche. On l’attaquera avec la même envie", conclut-il. Sam Bennett ne regarde plus vers le passé, seul demain l'intéresse.

