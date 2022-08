C'était attendu depuis plusieurs jours, l’annonce officielle vient de tomber ce lundi. Julian Alaphilippe sera bien au départ du Tour d’Espagne (19 août-11 septembre). Le double champion du monde français sera notamment accompagné par Remco Evenepoel, venu se tester sur un grand Tour de trois semaines pour, pourquoi pas, jouer la victoire finale. Du côté de la formation Ineos Grenadiers, Richard Carapaz sera le leader de l’équipe britannique.

Ad

Tour d'Espagne Objectif quadruplé : Roglic sera bien de la partie IL Y A 2 HEURES

Trop juste physiquement pour retrouver les routes les plus exigeantes du Tour de France cet été, Julian Alaphilippe, qui avait repris la compétition lors des championnats de France après sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège, va enfin renouer avec les grands Tours. Son coéquipier Remco Evenepoel avait, lui, abandonné sur le Giro en mai, mais il a depuis retrouvé sa forme en remportant notamment la Clasica San Sebastian.

"Remco et Julian seront les leaders de l'équipe pour ce dernier Grand Tour de la saison, qui comprendra de nombreuses étapes difficiles, de celles du Pays Basque à celles de la haute montagne", a expliqué le directeur sportif de Quick-Step, Alpha Vinyl Klaas Lodewyck.

Les deux coureurs têtes de proue seront épaulés par le Français Rémi Cavagna - vainqueur d'une étape en Espagne en 2019 -, l'Italien Fausto Masnada, et les quatre Belges Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke.

Carapaz bien entouré

Du côté de la formation Ineos Grenadiers, un "mélange d'expérience et de jeunesse" selon Rod Ellingworth, directeur adjoint de l'équipe, a été concocté autour de Richard Carapaz, deuxième de la Vuelta 2020. Il sera notamment accompagné par Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Giro en 2020, et Pavel Sivakov, récent vainqueur du Tour de Burgos.

Dylan Van Baarle sera également présents tout comme les novices en grand Tour Luke Plapp, Ethan Hayter, Carlos Rodríguez et Ben Turner. "Le fait d'avoir quatre débutants en Grand Tour avec Carlos, Luke, Ethan et Ben renforce la confiance que nous avons dans la qualité de nos jeunes coureurs et nous savons qu'ils apporteront un soutien fantastique à Richie pour son dernier Grand Tour avec nous, a poursuivi Rod Ellingworth dans un communiqué publié par Ineos Grenadiers. Tous les quatre ont impressionné en 2022 et ce sera la prochaine grande étape de leur développement au plus haut niveau."

Tour d'Espagne Alaphilippe retrouve la Vuelta : revivez sa victoire d'étape de 2017 IL Y A 3 HEURES