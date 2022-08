Jouer le maintien. C’est un jargon auquel le cyclisme n’est pas familier. Pourtant, en World Tour cette saison, éviter la relégation est la préoccupation de nombreuses formations, avec pour leitmotiv la course aux points UCI. Objectif : assurer sa place parmi les dix-huit structures de l’élite pour les trois saisons à venir. Pour cela – et c’est une nouveauté – chaque équipe doit s’être montrée suffisamment performante sur la période 2020-2022. La Vuelta (19 août-11 septembre), dernier Grand Tour de l’année, pourrait donc se montrer décisive dans cette optique.

L’attribution des licences World Tour dépend de cinq critères : éthique, financier, administratif, organisationnel et sportif. Comprenez : il faut rentrer dans les clous, au sein des quatre premières catégories citées, puis c’est la route qui parle. Le classement mondial UCI par équipes, sur une saison, est obtenu par l’addition des points des dix meilleurs coureurs de chaque formation. Ce classement étendu à trois exercices permet de définir les dix-huit meilleures cylindrées du peloton, destinées à former la première division, si leur dossier est suffisamment solide.

1. Jumbo-Visma WT (1re div.) 34 045 points 2.INEOS Grenadiers WT 32 400 points 3. Quick-Step Alpha Vinyl WT 32 094 points (...) (...) (...) 14. Arkéa-Samsic PRT (2e div.) 14 625 points 15. Cofidis WT 14 236 points 16. BixeExchange - Jayco WT 14 121 points 17. EF Education-EasyPost WT 13 895 points 18. Movistar WT 13 724 points 19. Lotto Soudal WT 13 224 points 20. Israel-Premier Tech WT 12 986 points

Lotto Soudal vs Movistar ?

le parcours n’est pas forcément celui qui (lui) convient le mieux", d’une autre parce que Cofidis a un maintien à assurer. "Avec ces fameux points (UCI), je pense que mon équipe attend que je sois présent pour scorer", considère le récent vainqueur du Tour de l’Ain, qui compte ainsi s’éviter un voyage en Australie pour multiplier les courses d’un jour, en France et en Italie. Invité de Bistrot Vélo ce lundi, Guillaume Martin a par exemple expliqué que la course en ligne des prochains Championnats du monde (25 septembre) ne représentait pas un objectif pour lui, d’une part parce que "(lui)", d’une autre parce que Cofidis a un maintien à assurer. "(UCI)", considère le récent vainqueur du Tour de l’Ain, qui compte ainsi s’éviter un voyage en Australie pour multiplier les courses d’un jour, en France et en Italie.

Martin, qui a pris le départ du Giro et du Tour de France cette année, ne sera pas au départ de la Vuelta vendredi à Utrecht. Mais il a empoché 60 points UCI, dimanche, en terminant 4e de la Polynormande – soit l’équivalent d’une 15e place au classement final du Tour d’Espagne – et il a enchaîné ce mardi avec le Tour du Limousin. Sur les routes espagnoles, Cofidis comptera notamment sur Bryan Coquard pour viser une étape (100 points, 40 pour le 2e), et consolider sa place dans la hiérarchie (15e). L’équipe nordiste a 1 012 unités d’avance sur Lotto Soudal, en position de premier "relégable".

De Lie, la machine de 20 ans enchaîne

Direction le WT pour Quintana et Arkéa-Samsic ?

Movistar (18e, 13 724 pts) a la formation belge dans sa roue (19e, 13 224 pts). Israel-Premier Tech (20e, 12 986 pts) n’a pas dit son dernier mot, tandis que pour TotalEnergies (21e, 9 030), l’espoir de grimper du deuxième au premier échelon planétaire s’est étiolé. Une performance qu’est en passe de réaliser Arkéa-Samsic (14e, 14 626), qui s’appuiera sur Nairo Quintana (en fin de contrat, mais dont la prolongation serait à l’étude) durant l’épreuve ibérique. Le passage de l’antichambre à la cour des grands est entendu, sportivement, pour l’Alpecin-Deceuninck d’un certain Mathieu van der Poel (7e, 19 395).

BixeExchange - Jayco (16e, 14 121) et EF Education-EasyPost (17e, 13 895) seront deux autres équipes à observer par le prisme "course aux points", durant trois semaines. La première nommée peut viser le jackpot avec Simon Yates, lauréat de la Vuelta en 2018, qui rapporterait (a minima) 850 points à la structure qui l’emploie en rééditant l’exploit. Pour Lotto Soudal et Movistar, la perspective du sacre semble plus lointaine, mais la lutte sera quotidienne. Pour le prestige d’un bouquet en Grand Tour, surtout, mais aussi pour regarder l’avenir sereinement.

