"C’est frustrant…" Les mots définissent à la perfection l’état d’esprit de Quentin Pacher, 2e de la 17e étape du Tour d’Espagne entre Aracena et Monasterio de Tentudia. Le coureur de la Groupama-FDJ est effectivement passé tout près, mercredi, d’un premier succès tricolore sur ce Tour d’Espagne 2022. Mais il a manqué un peu de puissance au Français pour résister à Les mots définissent à la perfection l’état d’esprit de Quentin Pacher, 2e de la 17e étape du Tour d’Espagne entre Aracena et Monasterio de Tentudia. Le coureur de la Groupama-FDJ est effectivement passé tout près, mercredi, d’un premier succès tricolore sur ce Tour d’Espagne 2022. Mais il a manqué un peu de puissance au Français pour résister à l’attaque finale du vétéran Rigoberto Uran , vainqueur du jour. Loin derrière, son coéquipier Thibaut Pinot a, lui, rassuré sur son état de forme, en finissant avec les favoris de la Vuelta.

Evenepoel serein, Pacher frustré et Uran soulagé : les temps forts de la 17e étape

"La montée finale a été vraiment une grosse bataille, avec plein d’accélérations, plein de changements de rythme. Je me suis accroché comme jamais et, à 200m, quand je vois que la victoire est juste devant, j’y crois encore un petit peu. Je fais mon effort tard pour essayer de revenir et je viens mourir dans la roue d’Uran. C’est frustrant parce que j’avais des super jambes, j’y croyais vraiment et ça ne passe pas", a expliqué Quentin Pacher.

L’effort n’était pas des plus aisés. Après 150km de course, la montée vers le Monastère de Tentudia (catégorie 2) promettait une ascension en deux parties avec un final taillé pour les puncheurs. "C’est le genre d’efforts, après une bosse de 10 bornes, où, si on se lance trop tôt, on se rassoit et on ne peut plus repartir. Donc il faut savoir avoir le bon timing. J’en n'étais pas loin mais il y avait un mec qui était plus fort que moi aujourd’hui, c’est tout", a constaté avec du dépit dans la voix le coureur de la Groupama-FDJ.

Pacher était trop court, Uran rafle la mise : revivez l'arrivée de la 17e étape

Malgré tout, Pacher relativise : "Je pense que j’ai joué un petit peu mon va-tout aujourd’hui mais les jambes sont là, c'est sans doute ma plus belle performance sur un grand tour, et c’est déjà ça." A la Groupama-FDJ, il y aura certes un sentiment de devoir presque accompli mais il reste encore quelques occasions pour terminer cette Vuelta avec de la satisfaction.

Ça me rassure, je sais que je suis pas trop mal

Car si la formation française n‘est pas venue en Espagne pour disputer le classement général, Thibaut Pinot étant le mieux classé à plus de 44 minutes du maillot rouge, elle vise en revanche des victoires d’étapes. Pour cela, le première marche à gravir est d’intégrer une échappée, avant de pouvoir se livrer à la lutte finale pour le succès.

Et si Thibaut Pinot n’a pas réussi ce mercredi à jouer aux avant-postes, il a montré que les jambes étaient bien là, en terminant l’ascension finale avec le groupe des favoris, à seulement 4 secondes du maillot rouge Remco Evenepoel et dans le même temps que Jay Hindley, par exemple. Tout cela après avoir résisté à des attaques d’Enric Mas et de Juan Ayuso, excusez du peu.

"Ça me rassure, je sais que je suis pas trop mal. Il me manque un peu de réussite pour prendre les échappées, a-t-il analysé. Quand on a l'objectif de prendre les échappées, c'est compliqué de finir avec les favoris donc il faut faire des choix. Aujourd'hui, j'avais des cartouches pour le départ et il m'en est resté un peu pour finir avec les meilleurs. Ça prouve que je suis pas trop mal, il me manque un peu de réussite, un peu de savoir-faire aussi peut-être."

"Il voulait se rassurer, il n’a pas réussi à prendre l’échappée donc il voulait montrer qu’au moins il avait les jambes. Mais lui ce qu’il souhaite, c’est de prendre une échappée avant la fin et vu ce qu’il a démontré aujourd’hui (mercredi), il a les jambes", a abondé notre consultant David Moncoutié, suivi par son collègue Jacky Durand.

L’ancien vainqueur du Ronde a insisté sur "le plaisir" que Pinot a pu prendre à batailler avec les favoris. "Est-ce qu’il n’en a pas trop fait ?", s’est-il simplement interrogé. Le Français aura la réponse dans les prochains jours, lorsqu’il faudra absolument intégrer un groupe à l’avant. "On a pas mal de places d'honneur, il nous manque encore cette victoire. On va essayer d'aller la chercher", a-t-il assuré. Toutes les conditions semblent réunies pour que Thibaut Pinot puisse rivaliser avec ses compagnons d’échappée, et ramener enfin une victoire française.

