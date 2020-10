Tour d’Italie

Le levé de bras sur la ligne est décidément un sujet très français dans le cyclisme en ce moment. Julian Alaphilippe l'a fait deux fois trop tôt, et s'en est bien sorti mercredi. Arnaud Démare lui n'en avait pas eu la possibilité sur la 4e étape du Giro, trop occupé à lancer son vélo devant Peter Sagan. Alors ce jeudi, il a mis un point d'honneur à assurer sa victoire. Deux vélos d'avance lui suffisaient pour savourer son bonheur à Matera. La conclusion d'un travail magnifique de son équipe et d'une confiance absolue.

"Trop loin, trop loin". Déchiffrer l'approche d'un sprint massif n'est pas toujours chose aisée et même Marc Madiot, le très expérimenté manager de la Groupama-FDJ, s'est fait prendre. Sur des images relayées par La Chaîne L'Equipe, on l'a vu douter de son sprinter. Pas longtemps, c'est vrai. Démare , lui, savait. Le plan était au point et il s'est déroulé à la perfection.

Démare a attendu son heure pour lancer son sprint

Dans le final cette 6e étape, les organisateurs avaient placé une bosse, pas longue (moins de 800 mètres) mais pentue. De quoi éliminer des potentiels sprinters. "Ça montait vraiment très fort. J'ai perdu des places mais je ne me suis pas affolé", raconte le Picard. On l'a effectivement vu reculer alors que Peter Sagan caracolait dans les premières positions du peloton.

Démare a attendu sagement son heure : " A quatre kilomètres de l'arrivée, Simon (Guglielmi) a proposé de me remonter, je lui ai dit 'non attends'. J'étais à bloc. Après on était tous dans les roues, j'ai soufflé. Je savais qu'à deux kilomètres, le parcours devenait plus plat".

Des chiffres impressionnants

"Il y avait du vent de face. L'équipe est restée le plus longtemps possible à l'abri dans les roues sans chercher à se replacer, analysait Marc Madiot sur La Chaîne L'Equipe. Arnaud a voulu lisser la montée pour garder de l'énergie. D'autres sprinteurs se sont peut-être mis en zone rouge pour basculer mieux placés que lui". Du travail d'orfèvre puisque Démare connaissait parfaitement le tracé du final.

Dans un sprint, qui plus est sur un grand tour, faire le mauvais choix est facile et peut vous éliminer de la course à la victoire en un claquement de doigts. La forme ne suffit pas mais elle permet de conserver un brin de lucidité supplémentaire. "Il y a deux jours je n'ai pas fait un sprint parfait, aujourd'hui oui", salue Démare. "Quand je me suis refait une santé, c'était parti pour le sprint. Je savais que je n'avais pas lancé trop tôt. J'ai vu le panneau des 200 mètres et j'y suis allé. Quand je lance, je sais que je vais gagner. La force était là", assure le Français.

Depuis la reprise, le 1er août, Démare affiche 25 jours de course au compteur. Son bilan ? Dix succès auxquels il faut ajouter deux classements généraux qui font 12. Personne n'a plus gagné que lui en 2020, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel pointant à 9.

C'est évidemment exceptionnel, c'est déjà aussi bien que Julian Alaphilippe en 2018 et 2019 sur une saison entière. "J'avais dit avant ce Giro : plus tôt je gagne, plus tôt je serai libéré", souligne le sprinter. Il a gagné mardi, il s'est libéré ce jeudi et l'addition a été lourde pour ses adversaires.

