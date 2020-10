Le sort s'est une nouvelle fois acharné sur le coureur de la formation Ineos qui avait pourtant indiqué début septembre que le Tour d'Italie était son " objectif de l'année ". Mais à quelques minutes du départ lundi, le Gallois a été victime d'une sévère chute après avoir roulé sur un bidon d’un coureur de l'équipe Bahrain-McLaren. Blessé, Geraint Thomas a quand même participé à la course, terminant 69e, à plus de douze minutes de Jonathan Caicedo, le vainqueur de la troisième étape.

"Geraint est tombé sur le côté gauche. Il a pris un coup important à l'arrière de la hanche et il a des écorchures sur le bras et la jambe. Après l'étape, il a passé des radios qui ont montré que rien n'était cassé, mais nous attendons une confirmation demain (mardi) matin. Nous allons le soigner ce soir (lundi soir), continuer à le surveiller et réévaluer son état demain (mardi) matin", a indiqué Phil Riley, le docteur d'Ineos, dans un communiqué à l'issue de la troisième étape.