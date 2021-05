Jour de gloire pour Lorenzo Fortunato et la formation EOLO-Kometa ! Parti dans l’échappée dès le début de l’étape, l’Italien de 25 ans a pris le meilleur sur ses compagnons pourtant réputés meilleurs grimpeurs, comme Bauke Mollema ou George Bennett, pour s’offrir un succès de prestige au sommet du mythique Monte Zoncolan. La toute première victoire de sa carrière mais aussi la première sur un Grand Tour pour l’équipe d’Ivan Basso et d’Alberto Contador. Le plus fort dans les derniers kilomètres, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a lui encore conforté son maillot rose de leader. Le voilà avec plus d’une minute trente d’avance sur tous ses adversaires.

