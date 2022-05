Pour tout connaître et tout savoir du calendrier, ou encore du profil des étapes et de leur date, vous pouvez cliquer ici où vous retrouverez notre guide complet sur le 105e Giro de l'histoire, qui débute à Budapest en Hongrie et se terminera à Vérone en Italie. Du côté des favoris, Richard Carapaz est favori mais la concurrence s'annonce rude. Ce Tour d'Italie peut tomber dans l'escarcelle d'une kyrielle de coureurs tant la liste des prétendants est longue. De Carapaz donc, mais aussi de Bardet, Almeida, Landa, Lopez, Yates et bien d'autres