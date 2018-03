Tour de Catalogne - 3e étape : Impérial, De Gendt déloge Valverde

Malgré la modification du final de la 3e étape, le Tour de Catalogne a offert un spectacle de toute beauté ce mercredi avec la victoire en solitaire de Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) à Camprodon. Le Belge, parti dans l'échappée, a résisté seul dans les vingt derniers kilomètres pour s'offrir son premier succès de la saison devant Simon Yates (Michelton-Scott) et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Il en profite pour s'emparer également du maillot de leader avec 23 secondes d'avance sur Alejandro Valverde (Movistar).

On s'attendait à beaucoup de choses mais pas vraiment à ça. Avec son final modifié et amputé de deux de ses trois difficultés majeures (dont la montée finale vers Vallter 2000), la 3e étape s'est très vite réduite sur le papier à une course de baroudeurs. De là à imaginer un membre de l'échappée matinale résister jusqu'au bout, il n'y a qu'un pas que l'on n'aurait pas franchi mais que Thomas De Gendt s'est empressé d'enjamber. Sans douter.

Nouveau leader avec une marge réduite

Longtemps accompagné de ses quatre puis deux compagnons d'échappée, le Belge de la Lotto-Soudal s'est finalement isolé en tête de course à 21,7km de l'arrivée, quelques hectomètres avant le pied de la dernière difficulté répertoriée du jour, le Port de Collabos (2e cat). Si l'écart n'est jamais monté au-delà de 2'30'', De Gendt y a cru jusqu'au bout. Même lorsque son avance est tombée à 1' à 10km de l'arrivée. Même lorsque les favoris se sont attaqués. Surtout lorsqu'ils se sont attaqués. Et il pourra dire merci pour ça à la tactique douteuse des Movistar.

Difficile de dire ce qui se serait passé si le peloton avait roulé ensemble mais il aurait été plus facile ainsi de boucher le trou en raison du fort vent de face. Car le quatuor de contre constitué de Nairo Quintana (Movistar), Simon Yates (Michelton-Scott), Mathias Frank (AG2R-La Mondiale) et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), un temps dans le coup pour revenir sur De Gendt et distancer le groupe Valverde, n'y a rien gagné, si ce n'est des bonifications (6'' et 4'').

Vainqueur d'étape pour la troisième fois sur le Tour de Catalogne (après 2013 et 2016), Thomas De Gendt s'empare également du maillot de leader. Avec 23'' d'avance sur Valverde, ce sera dur pour le 3e du Giro 2012 de s'imposer au général. Mais, après tout, il a bien prouvé aujourd'hui qu'impossible ne faisait pas partie de son vocabulaire.