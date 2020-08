TOUR DE FRANCE 2020 - Alors que le Tour de France 2020 va débuter samedi à Nice (du 29 août au 20 septembre), découvrez les compositions d'équipes des différentes formations qui participeront à cette Grande Boucle, décalée à la fin de l'été à cause de la pandémie de Covid-19.

Deceuninck : Alaphilippe dans une équipe renouvelée pour moitié

Julian Alaphilippe aura une équipe Deceuninck renouvelée pour moitié par rapport à l'an passé dans le Tour de France qui débutera samedi à Nice. De son entourage 2019 restent seulement les Danois Kasper Asgreen, vainqueur dimanche de son championnat national, et Michael Morkov, ainsi que le Belge Dries Devenyns.

Outre Alaphilippe, qui a porté l'an passé durant quatorze jours le maillot jaune, l'équipe belge comptera aussi pour s'illustrer sur le sprinteur irlandais Sam Bennett, qui ne s'est encore jamais imposé dans le Tour lors de ses deux premières participations. Bennett, 29 ans, compte à son palmarès trois victoires d'étape dans le Giro et deux dans la Vuelta.

L'équipe Deceuninck :

Julian Alaphilippe (FRA), Kasper Asgreen (DAN), Sam Bennett (IRL), Tim Declercq (BEL), Dries Devenyns (BEL), Bob Jungels (LUX), Michael Morkov (DAN), Zdenek Stybar (RTC).

AG2R La Mondiale : entre ambition en humilité derrière Bardet

Vincent Lavenu, directeur de l'équipe AG2R La Mondiale, a publié lundi la liste des huit coureurs sélectionnés pour le Tour de France avec Romain Bardet pour tête d'affiche. "Romain a montré de belles choses lors de sa reprise au Dauphiné (6e), il s'est rassuré. Il sera le leader de l'équipe pour viser le plus haut possible", a estimé le patron de l'équipe que Bardet, deux fois sur le podium du Tour (2e en 2016, 3e en 2017), quittera en fin de saison.

"Nous pouvons également viser des victoires d'étape avec des garçons comme Oliver Naesen, Alexis Vuillermoz ou Benoît Cosnefroy entre autres. Clément Venturini et Nans Peters découvriront l'épreuve mais ils sont capables de grandes choses", a ajouté Vincent Lavenu.

L'équipe AG2R La Mondiale :

Romain Bardet (FRA), Benoît Cosnefroy (FRA), Mikaël Chérel (FRA), Pierre Latour (FRA), Oliver Naesen (BEL), Nans Peters (FRA), Clément Venturini (FRA), Alexis Vuillermoz (FRA).

AG2R La Mondiale comptera sur Romain Bardet. Crédit: Getty Images

Cofidis privilégie Guillaume Martin

L'équipe Cofidis a privilégié son grimpeur Guillaume Martin dans la sélection des huit coureurs qui s'aligneront à partir de samedi dans le Tour de France. Le Normand aura avec lui quatre coureurs (Edet, Herrada, Pérez, Périchon) contre deux équipiers (Consonni, Laporte) pour le sprinteur Elia Viviani, qui n'a pas encore gagné cette saison.

L'Italien, vainqueur de l'étape de Nancy l'an passé, ne pourra disposer de son lanceur habituel, son compatriote, Fabio Sabatini. En revanche, il disposera de Consonni, un de ses partenaires habituels sur piste dans l'américaine et les Six-Jours. La formation de Cédric Vasseur sera avant tout à la recherche du succès d'étape qu'elle attend depuis 2008.

L'équipe Cofidis :

Guillaume Martin (FRA), Simone Consonni (ITA), Nicolas Edet (FRA), Jesus Herrada (ESP), Christophe Laporte (FRA), Anthony Pérez (FRA), Pierre-Luc Périchon (FRA), Elia Viviani (ITA).

Total Direct Energie donne sa chance à Burgaudeau

L'équipe Total Direct Energie alignera un débutant, le Vendéen Mathieu Burgaudeau (21 ans), dans le Tour de France qui s'élancera samedi de Nice. La formation de Jean-René Bernaudeau a procédé à sa sélection qui laisse de côté le Néerlandais Niki Terpstra, encore à court de condition après sa blessure, l'Estonien Rein Taaramae et le Français Adrien Petit.

Burgaudeau, qui en est à sa deuxième saison chez les professionnels, s'est mis en évidence dimanche au championnat de France. L'Italien Niccolo Bonifazio sera le sprinteur du groupe.

L'équipe Total Direct Energie :

Niccolo Bonifazio (ITA), Mathieu Burgaudeau (FRA), Lilian Calmejane (FRA), Jérôme Cousin (FRA), Fabien Grellier (FRA), Romain Sicard (FRA), Geoffrey Soupe (FRA), Anthony Turgis (FRA).

L'Italien Niccolo Bonifazio. Crédit: Eurosport

Lopez en découverte avec Astana

Le Colombien Miguel Angel Lopez, qui a déjà accédé au podium du Giro et de la Vuelta, disputera pour la première fois le Tour de France avec la formation Astana. Le Colombien de 26 ans sera le chef de file de l'équipe Astana qui a annoncé lundi la composition de son groupe à dominante espagnole (quatre coureurs sur huit). Troisième du Giro et de la Vuelta en 2018, Lopez, que les radio-reporters colombiens surnomment "Superman", a légèrement fléchi l'année passée dans les deux grands tours (7e du Giro, 5e de la Vuelta).

La formation kazakhe présentera également un autre débutant colombien, Harold Tejada (23 ans), dont c'est la première saison en World Tour. Le Canadien Hugo Houle, positif avant la mi-août à un test Covid-19 et forfait pour le Tour de Lombardie, a été retenu pour le Tour de France. Les derniers tests pratiqués ont donné un résultat négatif. "Nous avons également fait d'autres tests qui ont confirmé que je n'avais pas du tout le Covid-19. Je suis heureux de pouvoir revenir à la course", a fait savoir le coureur québécois.

L'équipe Astana :

Miguel Angel Lopez (COL), Omar Fraile (ESP), Hugo Houle (CAN), Gorka Izagirre (ESP), Ion Izagirre (ESP), Alexey Lutsenko (KAZ), Luis Leon Sanchez (ESP), Harold Tejada (COL).

Arkea-Samsic affiche sa confiance en Quintana

L'équipe Arkea-Samsic a affiché sa pleine confiance en son nouveau leader colombien, Nairo Quintana, en vue du Tour de France. "Il vient d'effectuer un stage en altitude à Isola 2000, où il a pu multiplier les kilomètres sans gêne aucune quant à son genou qui avait été blessé en juillet dernier", a déclaré le patron de l'équipe française, Emmanuel Hubert, en rendant publics les noms des huit titulaires.

Le Colombien, qui est monté à trois reprises sur le podium du Tour (2e en 2013 et 2015, 3e en 2016), est le "leader désigné" de son groupe. Warren Barguil, vainqueur de deux étapes et du classement de la montagne en 2017, "sera au service de Nairo afin que celui-ci puisse réaliser la meilleure performance possible au classement général", a précisé Emmanuel Hubert.

"Néanmoins, Warren aura aussi des responsabilités, et d'ailleurs, si la situation de course le lui permet, la possibilité de jouer sa carte personnelle sur certaines étapes", a ajouté le responsable de l'équipe bretonne. Trois coureurs, le Colombien Dayer Quintana, frère cadet de Nairo, le Britannique Connor Swift et le Français Clément Russo découvriront le Tour.

L'équipe Arkea-Samsic :

Nairo Quintana (COL), Winner Anacona (COL), Warren Barguil (FRA), Maxime Bouet (FRA), Dayer Quintana (COL), Diego Rosa (ITA), Clément Russo (FRA), Connor Swift (GBR).

Trek avec le duo Mollema-Porte

Trek mise sur un duo formé du Néerlandais Bauke Mollema et de l'Australien Richie Porte dans le Tour de France. Le champion du monde en titre, le Danois Mads Pedersen, sera l'un des trois débutants de la formation américaine qui a annoncé lundi sa sélection, avec le Français Kenny Elissonde et le Danois Niklas Eg. Mollema (6e en 2013) et Porte (5e en 2016) ont déjà couru le Tour à neuf reprises.

"J'espère que je pourrai me battre pour le classement général et aussi rechercher les étapes", a déclaré Mollema (33 ans), vainqueur d'une étape en 2017. Porte (35 ans), longtemps lieutenant du Britannique Chris Froome avant d'endosser la responsabilité de leader d'équipe, s'est situé sur la même ligne. "La deuxième étape (dimanche) ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu auparavant, a commenté le Tasmanien. Je pense que ça va vraiment être une étape décisive. Tactiquement je ne sais pas trop à quoi m'attendre".

L'équipe Trek :

Bauke Mollema (P-B), Niklas Eg (DAN), Kenny Elissonde (FRA), Mads Pedersen (DAN), Richie Porte (AUS), Toms Skujins (LET), Jasper Stuyven (BEL), Edward Theuns (BEL).

Lotto sans Wellens

Le Belge Tim Wellens, blessé à l'entraînement, a renoncé au Tour de France pour lequel il a été remplacé par son compatriote Frederik Frison, a annoncé lundi l'équipe Lotto. La formation belge reste articulée autour de son sprinteur australien Caleb Ewan et compte plusieurs autres anciens vainqueurs d'étapes dans ses rangs, l'Allemand John Degenkolb et les Belges Thomas De Gendt et Philippe Gilbert.

"C'est une des pires chutes que j'aie pu connaître à vélo, a déclaré Wellens. Je m'entraînais derrière le scooter quand nous avons été surpris par une différence de niveau sur la route. La moto a réussi à l'éviter mais pas moi. Ça s'est passé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de freiner. Les blessures sont vraiment profondes car nous roulions à grande vitesse".

Wellens souffre, en plus de multiples éraflures, "de plaies plus profondes, principalement à l'épaule droite, au coude et au genou", a précisé son équipe. "Aucune fracture n'a été détectée, mais le départ du Tour est trop proche pour qu'il puisse récupérer de cette chute", a-t-elle ajouté.

Agé de 29 ans, le Belge a couru à trois reprises le Tour. A son palmarès figurent notamment le GP de Montréal 2015, le Tour de Pologne 2016 et deux étapes du Giro (2016 et 2018).

L'équipe Lotto :

Caleb Ewan (AUS), Steff Cras (BEL), Jasper De Buyst (BEL), Thomas De Gendt (BEL), John Degenkolb (GER), Frederik Frison (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Roger Kluge (GER).

L'Australien Caleb Ewan. Crédit: Getty Images

UAE Emirates : les débuts de Pogacar

Le Slovène Tadej Pogacar, 21 ans, fera ses débuts dans le Tour de France, qui commencera samedi, sous les couleurs de l'équipe UAE Emirates. Troisième de la dernière Vuelta et vainqueur de trois étapes, Pogacar sera l'atout-maître de la formation émiratie qui a confirmé lundi matin sa liste provisoire des huit titulaires.

Deux anciens vainqueurs d'étapes du Tour, l'Italien Fabio Aru et le Norvégien Alexander Kristoff, ont été retenus.

L'équipe UAE Emirates :

Tadej Pogacar (SLO), Fabio Aru (ITA), David de la Cruz (ESP), Davide Formolo (ITA), Alexander Kristoff (NOR), Vegard Stake Laengen (NOR), Marco Marcato (ITA), Jan Polanc (SLO).

Bahrain croit en Landa

L'équipe Bahrain sera axée sur l'Espagnol Mikel Landa, 4e de l'édition 2017 et déjà vainqueur d'étapes sur le Giro et la Vuelta. La sélection annoncée à huit jours du Grand départ de Nice écarte, comme attendu au regard de ses performances de l'année en cours, le Britannique Mark Cavendish (35 ans), vainqueur au sprint de 30 étapes de la Grande Boucle. "Je vais commencer ce Tour en très bonne forme", a assuré Landa, qui figurait en bonne place dans le récent Dauphiné avant de céder le dernier jour (18e). Âgé de 30 ans, le Basque disputera pour la 5e fois le Tour.

"Je ne me sens pas prêt cette année pour le Tour, a déclaré Cavendish dans une vidéo. C'est le parcours le plus difficile que j'ai vu de toute ma carrière".

L'équipe Bahrain :

Mikel Landa (ESP), Pello Bilbao (ESP), Damiano Caruso (ITA), Sonny Colbrelli (ITA), Marco Haller (AUT), Matej Mohoric (SLO), Wout Poels (NED), Rafael Valls (ESP).

