Jusqu'ici, le Tour de France est le dernier grand événement sportif maintenu à ses dates initiales. Mais il semble désormais impossible que la Grande Boucle se tienne du 27 juin au 19 juillet. Comme Roland-Garros, l'Euro 2020 et les JO de Tokyo, avant lui, le Tour de France, que la ministre des Sports a imaginé à huis clos, est plus que jamais menacé de report à cause de la pandémie de coronavirus qui pousse une très grande partie du monde au confinement.

Selon les informations du Dauphiné Libéré , le coup d'envoi de la Grande Boucle pourrait finalement être donné le 29 août à Nice, pour se terminer le 20 septembre aux Champs-Elysées. Ce report, si jamais il venait à être confirmé par l'organisation du Tour de France, ferait suite à l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron lundi soir. "Les évènements avec public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet", a déclaré le président de la République.

D'après le quotidien, ce départ au 29 août permettrait aux coureurs de prendre le temps nécessaire pour se préparer. Du côté des coureurs, comme chez les équipes menacées sur le plan économique, tout le monde pousse pour que le Tour de France ait lieu en 2020. "J'espère évidemment que nous pourrons courir sur le Tour, pour moi, mon équipe, le sport et tous les fans", a déclaré Egan Bernal à l'AFP. "Évidemment, il y a des choses plus importantes à régler d'abord mais dès qu'il n'y aura plus de danger et que nous serons prêts à passer à autre chose, on adorerait que le Tour ait lieu", a corroboré Geraint Thomas.