Celle-là, personne ne l'a vue venir. Cette 5e étape, une des plus insignifiantes de l'ère moderne puisque, fait rarissime, il n'y a pas eu la moindre échappée jusqu'au sprint final à Privas, aurait dû permettre à Julian Alaphilippe d'engranger une nouvelle journée en jaune, la 18e de sa carrière. Il aurait égalé Jan Ullrich et Felice Gimondi et dépassé Luis Ocana. Puis patatras ! Le Français a écopé d'une pénalité de vingt secondes pour avoir pris un bidon dans le final de l'étape, ce que le règlement interdit.