TOUR DE FRANCE 2020 - Dans un entretien accordé à France Info mercredi, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a rappelé qu'il fallait "que les coureurs arrivent à rouler en peloton" pour que le Tour de France ait lieu. Le sort du Tour dépend de l'évolution de la pandémie.

"Tous les évènements qui regroupent plus de 5 000 participants ne pourront se tenir avant le mois de septembre." L'allocution d'Edouard Philippe mardi n'a pas totalement ouvert l'horizon du prochain Tour de France. Tout du moins pour les premiers jours de la Grande Boucle, déjà reportée, du 29 août au 20 septembre. Dans un entretien accordé mercredi à France Info, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a assuré "qu'il était trop tôt pour se prononcer" sur le sujet.

"Pour que le Tour de France puisse avoir lieu, il y a certaines conditions qui doivent être remplies, un certain nombre de compétitions qualificatives qui doivent pouvoir se dérouler probablement au mois d'août, puisque le mois de juillet, ce n'est pas possible. Et puis avant, il faut qu'ils arrivent à rouler en peloton. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas", a tout d'abord indiqué la ministre des Sports, tout en se réjouissant que les entraînements individuels puissent reprendre leur droit dès le 11 mai pour les cyclistes.

La doctrine actuelle n'impose ni son report, ni son annulation, ni sa tenue

"Aujourd'hui, il y a toutes ces incertitudes à lever qui tiennent finalement à la progression de la pandémie dans la société, a renchéri Roxana Maracineanu. La doctrine actuelle n'impose ni son report, ni son annulation, ni sa tenue. C'est l'évolution de la pandémie qui va en décider." Les semaines post-déconfinement devraient donner un premier élément de réponse.

