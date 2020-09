Une de plus. Depuis 13 mois, le maillot jaune semble cousu sur les épaules de Julian Alaphilippe. Pour l'en déloger, il faut sortir les grands moyens, comme Egan Bernal à l'Iseran en 2019. A Orcières-Merlette, personne n'a été capable - ou n'a réellement voulu d'ailleurs -, le désarçonner. Pour Alaphilippe c'est du bonus. Son objectif n'est de toute façon pas de remporter le Tour. Il prend chaque jour en jaune comme quelques moments de bonheur en plus.

"Je suis passé près de la victoire (cinquième) mais je suis battu par plus fort. Je n'ai pas de regrets", a calmé un Alaphilippe dominé par Roglic, Pogacar, Martin et Quintana. Avec son Tour 2019, on avait presque oublié que la haute montagne n'est pas (encore ?) un terrain de jeu naturel pour lui. "La montée était très rapide, c'était difficile et quand Bob (Jungels) s'est écarté, j'étais vraiment à l'effort maximum", assure-t-il.