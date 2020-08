Jusqu'où Julian Alaphilippe peut-il conserver le maillot jaune ?

Jean-Baptiste Duluc

Je ne serais pas du tout surpris de le voir réussir une performance comparable à celle de 2019. Il y a un an, il l’avait conservé quinze jours, ce qui l’amènerait cette fois à le perdre lors de la 18e étape, vers le Col de la Loze. Je le vois néanmoins plus le perdre lors de la 15e étape, à l’occasion de l’opus jurassien qui mènera au col du Grand Colombier. Même s’il n’est pas impossible qu’il le concède ponctuellement à une échappée, comme cela avait été le cas en 2019 à la Planche des Belles Filles, je ne vois pas comment il pourrait perdre d’ici-là son avantage sur les autres favoris.

Il l’a dit, il compte défendre le maillot jaune. Sa forme et le parcours jusqu’à la 15e étape lui est plutôt favorable avec des arrivées au sommet “mineures” (Aigoual et Orcières) où il ne serait pas surprenant de le voir grignoter quelques secondes grâce à son punch, des arrivées en descente (Loudenvielle et Laruns) où il devrait pouvoir tenir et, surtout une traversée de la France en deuxième semaine qui lui siéra à merveille. La Deceuncink-Quick Step est l’une des meilleures formations si le vent venait à jouer un rôle lors de la 10e étape et les journées vallonnées de Corrèze et d’Auvergne sont taillées pour lui. Alors pourquoi assister à une nouvelle "Alaf’ mania".

Christophe Gaudot

Paradoxalement, je pense que Julian Alaphilippe sera plus en danger dans la séquence Orcières-Merlette, puis Mont Aigoual que dans les Pyrénées le weekend prochain. La première étape est promise aux baroudeurs et difficile d'imaginer les leaders se faire la guerre à Laruns. Le problème pour Alaphilippe c'est que ses ennemis ont beaucoup de visages. Au général, trente-cinq coureurs, dont tous les favoris, pointent à 17 secondes ou moins.

C'est moins que l'avance dont il disposait avant de s'attaquer à La Planche des Belles Filles en 2019, il y avait pourtant lâché son maillot jaune avant de le reprendre à Saint-Etienne puis de creuser l'écart à Pau. Finalement, pour Alaphilippe, la meilleure défense devrait être l'attaque. Il n'a pas l'équipe pour aller chercher des seconds couteaux, sur lesquels Jumbo-Visma ne roulera pas. En revanche, il a les qualités pour attaquer en montagne, il a travaillé en ce sens en juillet d'ailleurs. Pour être honnête, j'ai quand même peur qu'Alaphilippe soit battu par le nombre, peut-être pas mardi à Orcières-Merlette, quoique, mais au plus tard jeudi au Mont Aigoual.

Était-ce une bonne idée de placer une étape si dure dès la deuxième journée ?

Jean-Baptiste Duluc

L’idée est bonne mais la construction de l’étape, elle, laissait à désirer. On le savait avant même le départ, la position du col de la Colmiane et du col de Turini ne laissait quasiment aucune chance d’assister à une grosse bagarre à l’occasion de ces deux ascensions. Oui, il s’agissait des deux cols les plus durs de la journée, oui il s’agissait de deux cols de 1re catégorie mais il aurait fallu qu'ils soient plus proches de l’arrivée pour que les coureurs ne soient pas tentés de les escamoter.

Les 86,5 kilomètres restants au sommet du col de Turini rendaient toute offensive lointaine suicidaire. La fatigue et la tension liées aux chutes de la veille ont fini de convaincre les coureurs de ne pas bouger aussi tôt, d’attendre la dernière ascension du jour pour jouer l’étape. Sans plus. C’est ce qu’a fait Julian Alaphilippe, avec une seule attaque tranchante dans le col des Quatre Chemins, et ça a payé. Mais voir de la haute montagne, aussi fort et aussi tôt, ne doit pas être écarté pour la simple raison que cette deuxième étape n’a pas été à la hauteur des folles espérances. Il faut juste voir les gros cols plus tard dans l’étape, pour laisser une véritable chance aux grimpeurs de les exploiter.

Christophe Gaudot

Christian Prudhomme avait promis un final "à la Milan-Sanremo", il a été servi avec en acteur principal, Julian Alaphilippe comme sur la Primavera. Le Français a d'ailleurs sauvé cette seconde étape en plaçant l'attaque décisive. Encore une fois, il semblait le seul capable de faire la différence. Sans lui, un groupe de pratiquement 40 coureurs se serait présenté pour la gagne à Nice. Je pense qu'ASO a raté son pari avec cette étape de montagne et que par conséquent, ce tracé était une mauvaise idée.

La promesse était belle mais elle a fait fi du dicton bien connu désormais, "les coureurs font la course". Avec une troisième semaine si extrême, il n'y avait aucune chance, ou presque, de voir un leader se dévoiler si tôt. L'organisation a joué de malchance avec une première étape chaotique qui a encore plus refroidi les ardeurs. Je comprends la volonté de ne pas empiler les sprints massifs en première semaine, j'aurais cependant préféré voir un prologue samedi puis deux étapes plates avant la montagne mardi.

Baroudeurs ou sprinteurs, qui s'en sortira le mieux sur la troisième étape ?

Jean-Baptiste Duluc

Sisteron n'est pas la ville-étape la plus fréquente des épreuves d’ASO et sera même pour la première fois ville-arrivée sur le Tour de France mais les organisateurs de la Grande Boucle la connaissent bien pour y avoir dessiné deux arrivées de Paris-Nice, en 2012 et 2018. Les deux fois, la lutte entre les échappés et le peloton s’était jouée à peu de choses (14’’ et 4’’) au pied de la citadelle mais les sprinteurs avaient à chaque fois perdu (victoire de Luis Leon Sanchez puis Jérôme Cousin).

Je vois mal le scénario se répéter ce lundi. Déjà, le parcours est plus facile dans sa partie finale, avec soixante derniers kilomètres favorables à un peloton qui se serait mis en route. Ensuite, le Tour de France n’est pas Paris-Nice, avec des équipes de sprinteurs mieux organisées, plus nombreuses. Enfin, les opportunités d’arrivées massives ne sont pas nombreuses sur ce Tour de France et Sisteron fait partie des plus “accessibles” pour les purs spécialistes de la dernière ligne droite, même si les 120 premiers kilomètres sont clairement à l’avantage des échappés. Mais si le peloton contrôle bien cette partie et évite de laisser partir plus de 5-6 coureurs, les sprinteurs se joueront la gagne sur la 3e étape.

Christophe Gaudot

Je vais miser sur les baroudeurs, voici pourquoi. On l'a dit et répété, les occasions de sprint sont rares sur cette édition 2020. Par conséquent, on juge que les équipes de sprinters vont tout faire pour ne pas en manquer une seule. Je le conçois mais je pense que le profil, très bien pensé, de la troisième étape, de Nice à Sisteron, ne leur est vraiment pas favorable.

Déjà, le Col du Pillon, long (8,4 km) et difficile (au-dessus des 5%), devrait être fatal à nombres d'entre eux. Problème pour Ewan, Kristoff et consorts, les quelques soixante kilomètres suivants ne sont pas plats, loin de là. Constamment en prise, le peloton aura du mal à s'organiser et les sprinters devront se faire mal pour ne pas être trop loin. Pendant ce temps-là, l'échappée aura pris du champ. Au bas de la descente du Col des Lèques, il restera 60 kilomètres aux équipes de sprinteurs pour chasser. C'est beaucoup mais encore faudra-t-il qu'il reste des hommes pour rouler et que l'échappée ne soit pas trop conséquente.

