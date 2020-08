Etape 3 – Lundi 31 août

Départ : Nice

Arrivée : Sisteron

Distance : 198 km

Heure de départ : 12h10

Heure d'arrivée : Aux alentours de 17h15 (moyenne calculée à 40 km/h)

Type : Plat

Le profil de la 3e étape : Les sprinters à l'assaut de Sisteron ?

Le parcours

Sprint, étape de montagne et sprint à nouveau ? Le Tour de France jouera sur cet enchaînement au moins jusqu'à vendredi et l'arrivée à Lavaur. Après avoir souffert dans la Colmiane et le Turini dimanche, les grosses cuisses ne devraient pas laisser une occasion de se disputer un sprint royal après le premier très spécial à Nice. Leurs équipes devront cependant se réorganiser et chasser derrière les baroudeurs, sur la magnifique route Napoléon, après un début d'étape qui leur sera très largement favorable.

En effet, de Nice au Col de Valferrière (non répertorié), situé au kilomètre 80,5, le peloton gagnera 1 145 mètres d'altitude. C'est dire si ce début de journée sera casse-pattes. Avec de nombreuses montées dont le Col du Pilon (8,4 km à 5,1%) et celui de la Faye (5,3 km à 4,8%), tous les deux en troisième catégorie, l'échappée ne devrait avoir aucun mal à se dégager. Les équipes de sprinters chercheront à filtrer pour ne pas avoir à chasser derrière un groupe trop imposant. Dans le cas contraire, et uniquement dans ce cas, les fuyards ont une chance.

Les difficultés du jour

Km 44,5 - Col du Pilon (8,4 km à 5,1%) - 3e catégorie

Km 63,5 - Col de la Faye (5,3 km à 4,8%) - 3e catégorie

Km 117,5 - Col des Lèques (6,9 km à 5,4%) - 3e catégorie

Km 152,5 - Col de l'Orme (2,7 KM à 5%) - 4e catégorie

L'équipe Bora-Hansgrohe sur le Tour 2020 Crédit: Getty Images

La météo

Après le soleil dimanche, les coureurs pourraient retrouver la pluie, par de rares averses, en milieu d'étape. Le départ se fera avec du beau temps mais aussi du vent puisque des rafales à 40 km/h sont annoncées à Nice. L'arrivée devrait se faire sur le sec avec une température de 22 degrés, à Sisteron

La rétro

C'est la première fois qu'une étape du Tour de France arrivera à Sisteron. La cité des Alpes-de-Haute-Provence n'avait accueilli la Grande Boucle qu'à une seule reprise, au départ de la la 11e étape du Tour 2010. Les coureurs sortaient des Alpes et filaient vers le Massif Central puis les Pyrénées. A Bourg-lès-Valence, Mark Cavendish avait réglé Alessandro Petacchi et Tyler Farrar au sprint, glanant le treizième de ses trente bouquets sur la Grande Boucle.

La stat : 0

Après Fabien Grellier et Benoît Cosnefroy, le maillot à pois va-t-il trouver des nouvelles épaules pour le porter ? Le Français d'Ag2r-La Mondiale a un seul adversaire avant cette troisième étape où sept points seront distribués. Mais quel adversaire ! Même si Anthony Pérez ne prend aucun point entre Nice et Sisteron, il peut tout de même lui reprendre le maillot puisque les deux coureurs sont à égalité. Il doit pour ce faire le devancer au classement général. Dimanche, Cosnefroy a pris le maillot parce qu'il a terminé 93e de l'étape, deux places devant Pérez.

Anthony Perez (Cofidis) et Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), lors de la 2e étape du Tour de France 2020 Crédit: Getty Images

L'homme à suivre : Peter Sagan

Il ne fait plus tout à fait partie du gotha du sprint mondial mais Peter Sagan a toujours des qualités qui peuvent faire la différence face à ses adversaires. Il va devoir s'en servir s'il veut s'imposer sur cette troisième étape. Avec un parcours difficile, lui sera plus à l'aise que Caleb Ewan ou Alexander Kristoff. Si son équipe, Bora-Hansgrohe, roule fort après la première partie de l'étape, nombreux seront ses adversaires à souffrir pour revenir dans le peloton. Et Sagan sera alors bien placé pour en profiter.

